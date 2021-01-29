Самая популярная криптовалюта, биткоин, снова стремительно растет в цене. За последние сутки стоимость биткоина выросла более чем на 14 процентов, передает Tengrinews.kz.



По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 29 января 15.15 по времени Нур-Султана биткоин дорожал на 14,7 процента, до 35 910 долларов.



Напомним, биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.



Ранее казахстанский экономист Максат Сералы рассказал о казахстанских криптовалютных миллионерах, банкротах и о том, поздно ли покупать биткоины.