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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Китае казнили бывшего главу госкомпании из-за коррупции

Просмотров:747 Опубликовано: Сегодня, 17:29
В Китае казнили бывшего главу госкомпании из-за коррупции
Фото: Shu Zhang / Reuters
В Китае казнили бывшего председателя государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co Лай Сяомина, уличенного в коррупции, растрате и многоженстве. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Приговор привели в исполнение утром 29 января. Перед казнью мужчине позволили встретиться с близкими родственниками.

Сяомин был приговорен к казни 5 января. Суд установил, что он растратил больше 25 миллионов юаней (3,9 миллиона долларов), а также получил взятки в размере 1,79 миллиарда юаней (около 280 миллионов долларов). Кроме того, выяснилось, что бывший глава госкомпании сожительствовал с другими женщинами, хотя был женат.

Ранее сообщалось, что при обыске в квартире Сяомина обнаружили металлические коробки, где были расфасованы наличные со взяток. В общей сложности он заполнил ящики 200 миллионами юаней (29 миллионов долларов).

Топ-менеджер рассказал, что регулярно приносил взятки в квартиру и оставлял их там. По словам Сяомина, для него этот процесс был столь же привычным, как посещение супермаркета для обычных китайцев. Он признался, что не смел тратить эти деньги и надеялся сохранить их для своих детей.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 7 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 21:48
Походу у него "крышу "сорвало от таких бабосов, кайфовал по полной.
 
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  • Aktauskii
  • alixah
  • Neo_85
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 20:21
У нас столько китайских инвесторов и компаний работают, столько оборудования и техники используется китайского производства, молодёжь массово изучает китайский язык. Думаю пора перенять казнь коррупционеров. Ждём не дождёмся когда первого чиновника промеж глаз свинцом прошьют за коррупцию.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Aktauskii
  • alixah
  • Neo_85
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:43
....это как страшный сон....для наших казнокрадов...у нас только красиво сажают, а потом весело отпускают...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Aktauskii
  • alixah
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:04
Наших на вряд ли казнят. Но могли бы хотя бы по пальцу отрубать или руку. Вот тогда бы дела пошли в гору.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • 618965450
  • Сергей Владимиров
  • Neo_85
  • Aktauskii
  • alixah
  • Zhenis72
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:22
Когда наших чиновников будут так же, тогда может и порядок будет и жизнь улучится.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kann (Посетители) Сегодня, 18:13
mer,
Патронов не хватит

Интересно, скольких взяточников можно смело расстрелять, прямо сейчас ,у нас в Казахстане за аналогичное. Патронов не хватит
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергей Владимиров
  • Neo_85
  • Aktauskii
  • Zhenis72
 mer (Посетители) Сегодня, 17:58
Интересно, скольких взяточников можно смело расстрелять, прямо сейчас ,у нас в Казахстане за аналогичное.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • 618965450
  • Сергей Владимиров
  • Neo_85
  • malovdmitriy
  • Aktauskii
  • alixah
  • Zhenis72
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 17:53
В Казахстане тоже надо ввести казнь за коррупцию. Народ поддержит нововведение - уверен.
 
 

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