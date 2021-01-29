В Китае казнили бывшего главу госкомпании из-за коррупции

В Китае казнили бывшего председателя государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co Лай Сяомина, уличенного в коррупции, растрате и многоженстве. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Приговор привели в исполнение утром 29 января. Перед казнью мужчине позволили встретиться с близкими родственниками.
Сяомин был приговорен к казни 5 января. Суд установил, что он растратил больше 25 миллионов юаней (3,9 миллиона долларов), а также получил взятки в размере 1,79 миллиарда юаней (около 280 миллионов долларов). Кроме того, выяснилось, что бывший глава госкомпании сожительствовал с другими женщинами, хотя был женат.
Ранее сообщалось, что при обыске в квартире Сяомина обнаружили металлические коробки, где были расфасованы наличные со взяток. В общей сложности он заполнил ящики 200 миллионами юаней (29 миллионов долларов).
Топ-менеджер рассказал, что регулярно приносил взятки в квартиру и оставлял их там. По словам Сяомина, для него этот процесс был столь же привычным, как посещение супермаркета для обычных китайцев. Он признался, что не смел тратить эти деньги и надеялся сохранить их для своих детей.
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