Экс-начальнику "Черного беркута" вынесли приговор

Бывший начальник колонии "Черный беркут" осужден на 8 с половиной лет лишения свободы и лишен звания, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Приговор по резонансному делу в отношении бывшего начальника колонии для пожизненно осужденных "Черный беркут" озвучили в Житикаринском районном суде. Арман Абилев обвиняется по двум статьям – это 366 УК РК "Получение взятки " и 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Вину свою подсудимый признал, однако при вынесении приговора просил учесть то, что у него на иждивении трое малолетних детей.
"Окончательно назначить 8 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, в национальном банке РК, с отбываем наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Лишить Абилева специального звания подполковника юстиции ", – зачитала приговор судья Житикаринского районного суда Лариса Корчинская.
При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние, выплату ущерба пострадавшей стороне и наличие на иждивении 3 малолетних детей. Однако обстоятельство отягчающим уголовную ответственность и наказание суд признает нарушение присяги. К тому же, отметил судья, совершенное правонарушение имеет повышенную опасность, так как своими действиями Арман Абилев существенно подорвал имидж и авторитет всей уголовно-исполнительной системы.
Напомним, Арман Абилев был задержан в августе прошлого года после получения взятки. Согласно материалам дела, 1 миллион тенге он потребовал за покровительство одному из осужденных. Взяли его с поличным, во время передачи второго транша в размере 700 000 тенге. Кроме этого, во время обыска в кабинете Армана Абилев были найдены более 400 патронов к нарезному ружью. Позже сестра Армана Абилева, обратилась анонимно в прессу и заявила, что ее брата подставили, а пожаловалась на то, что в СИЗО его избили.
"Черный беркут" - учреждение чрезвычайной безопасности ДУИС Костанайской области. Здесь отбывает наказание бывший пограничник Владислав Челах, приговоренный к пожизненному сроку в декабре 2012 года за убийство 14 сослуживцев и егеря. Сюда же заключен алматинский террорист Руслан Кулекбаев. Утром 18 июля 2016 года он совершил вооруженное нападение на Алмалинское РУВД, здания ДКНБ и налогового департамента в Алматы. В результате стрельбы погибли 10 человек.
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