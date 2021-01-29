Экс-начальнику "Черного беркута" вынесли приговор

Бывший начальник ​ колонии "Черный беркут" осужден на 8 с половиной лет лишения свободы и лишен звания, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Приговор по резонансному делу в отношении бывшего начальника колонии для пожизненно осужденных "Черный беркут"​ озвучили в Житикаринском районном суде. Арман Абилев обвиняется по двум статьям – это 366 УК РК​ "Получение взятки " и 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Вину свою подсудимый признал, однако при вынесении приговора просил учесть то, что у него на иждивении трое малолетних детей.​ ​ ​



"Окончательно назначить 8 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, в национальном банке РК, ​с отбываем наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Лишить Абилева специального звания подполковника юстиции ", – зачитала приговор судья Житикаринского районного суда Лариса Корчинская.



При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние, выплату ущерба пострадавшей стороне и наличие на иждивении 3 малолетних детей. Однако обстоятельство отягчающим уголовную ответственность и наказание суд признает нарушение присяги. ​ К тому же, отметил судья, совершенное правонарушение имеет повышенную опасность, так как своими действиями Арман Абилев существенно подорвал имидж и авторитет всей уголовно-исполнительной системы.



Напомним, Арман Абилев был задержан в августе прошлого года после получения взятки. Согласно материалам дела, 1 миллион тенге он потребовал за покровительство одному из осужденных. Взяли его с поличным, во время передачи второго транша в размере 700​ 000 тенге. Кроме этого, во время обыска в кабинете ​ Армана Абилев были найдены более 400 патронов к нарезному ружью.​ Позже сестра Армана Абилева, обратилась анонимно в прессу и заявила, что ее брата подставили, а пожаловалась на то, что в СИЗО его избили.



"Черный беркут" - учреждение чрезвычайной безопасности ДУИС Костанайской области. Здесь отбывает наказание бывший пограничник Владислав Челах, приговоренный к пожизненному сроку в декабре 2012 года за убийство 14 сослуживцев и егеря. Сюда же заключен алматинский террорист Руслан Кулекбаев. Утром 18 июля 2016 года он совершил вооруженное нападение на Алмалинское РУВД, здания ДКНБ и налогового департамента в Алматы. В результате стрельбы погибли 10 человек.