«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Января
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.22 KZT
  • €1 = 513.9 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Экс-начальнику "Черного беркута" вынесли приговор

Просмотров:555 Опубликовано: Сегодня, 18:44
Экс-начальнику "Черного беркута" вынесли приговор
Фото: Tengrinews.kz
Бывший начальник ​ колонии "Черный беркут" осужден на 8 с половиной лет лишения свободы и лишен звания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Приговор по резонансному делу в отношении бывшего начальника колонии для пожизненно осужденных "Черный беркут"​ озвучили в Житикаринском районном суде. Арман Абилев обвиняется по двум статьям – это 366 УК РК​ "Получение взятки " и 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Вину свою подсудимый признал, однако при вынесении приговора просил учесть то, что у него на иждивении трое малолетних детей.​ ​ ​

"Окончательно назначить 8 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, в национальном банке РК, ​с отбываем наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Лишить Абилева специального звания подполковника юстиции ", – зачитала приговор судья Житикаринского районного суда Лариса Корчинская.

При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние, выплату ущерба пострадавшей стороне и наличие на иждивении 3 малолетних детей. Однако обстоятельство отягчающим уголовную ответственность и наказание суд признает нарушение присяги. ​ К тому же, отметил судья, совершенное правонарушение имеет повышенную опасность, так как своими действиями Арман Абилев существенно подорвал имидж и авторитет всей уголовно-исполнительной системы.

Напомним, Арман Абилев был задержан в августе прошлого года после получения взятки. Согласно материалам дела, 1 миллион тенге он потребовал за покровительство одному из осужденных. Взяли его с поличным, во время передачи второго транша в размере 700​ 000 тенге. Кроме этого, во время обыска в кабинете ​ Армана Абилев были найдены более 400 патронов к нарезному ружью.​ Позже сестра Армана Абилева, обратилась анонимно в прессу и заявила, что ее брата подставили, а пожаловалась на то, что в СИЗО его избили.

"Черный беркут" - учреждение чрезвычайной безопасности ДУИС Костанайской области. Здесь отбывает наказание бывший пограничник Владислав Челах, приговоренный к пожизненному сроку в декабре 2012 года за убийство 14 сослуживцев и егеря. Сюда же заключен алматинский террорист Руслан Кулекбаев. Утром 18 июля 2016 года он совершил вооруженное нападение на Алмалинское РУВД, здания ДКНБ и налогового департамента в Алматы. В результате стрельбы погибли 10 человек.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика