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"Два литра в день". Три популярных мифа об употреблении воды развеял диетолог

Просмотров:508 Опубликовано: Сегодня, 20:12
"Два литра в день". Три популярных мифа об употреблении воды развеял диетолог
Фото из открытых источников
Диетолог Алексей Ковальков раскритиковал популярные "правила" употребления воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В первую очередь специалист отметил, что нет никакой необходимости в том, чтобы выпивать по два литра воды в день. По его словам, человек испытывает жажду и употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса.

Другое распространенное убеждение в том, что жидкости способны "утолить" голод.

- Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет, - рассказал диетолог Алексей Ковальков.

Третьим мифом, по словам диетолога, является заблуждение о пользе воды перед приемом пищи. Специалист подчеркнул, что вода "смывает" ферменты, необходимые для пищеварения, и посоветовал пить через пять минут после начала приема пищи.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 22:02
Люди с понятием утром выпивают стакан воды сраз у после пробуждения это полезно для кишечника,всё остальное не знаю таких диетологов теперь пруд пруди больше хайперов чем спецов.
 
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  • Guz
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 21:48
А мне 2-2,5 литра воды в день помогли сбросить 5 кило не меняя рациона питания.
 
 

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