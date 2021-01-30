Минздрав назвал число заболевших коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 января 2021 года в Казахстане сообщил Минздрав, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 185 369 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 22111 (+139), в городе Алматы – 21897 (+90), в ВКО - 20080 (+67), в Атырауской области – 15967 (+31), в Карагандинской области – 13705 (+81), в Павлодарской области – 13112 (+267), в ЗКО – 10873 (+91), в СКО – 10773 (+115), в Акмолинской области – 10566 (+205), в Костанайской области – 10119 (+110), в Алматинской области – 9155 (+83), в городе Шымкент – 5852 (+17), в Жамбылской области – 5543 (+27), в Туркестанской области – 4065 (+19), в Мангистауской области – 4025 (+11), в Актюбинской области – 3932 (+6), в Кызылординской области – 3594 (+11).
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