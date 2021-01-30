Минздрав назвал число заболевших коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 января 2021 года в Казахстане сообщил Минздрав, передает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 1 370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 185 369 случаев, из них:



в городе Нур-Султан – 22111 (+139),

в городе Алматы – 21897 (+90),

в ВКО - 20080 (+67),

в Атырауской области – 15967 (+31),

в Карагандинской области – 13705 (+81),

в Павлодарской области – 13112 (+267),

в ЗКО – 10873 (+91),

в СКО – 10773 (+115),

в Акмолинской области – 10566 (+205),

в Костанайской области – 10119 (+110),

в Алматинской области – 9155 (+83),

в городе Шымкент – 5852 (+17),

в Жамбылской области – 5543 (+27),

в Туркестанской области – 4065 (+19),

в Мангистауской области – 4025 (+11),

в Актюбинской области – 3932 (+6),

в Кызылординской области – 3594 (+11).