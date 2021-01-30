Застройщик назвал предназначение "дворца Путина"

На телеканале "Россия 1" в пятницу, 29 января, показали сюжет Александра Рогаткина о "дворце Путина" под Геленджиком, сообщает Tengrinews.kz.Это первый репортаж российского федерального канала из этого места, ставшего предметом громкого интернет-расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.Впрочем, корреспондент "Вестей" не обнаружил здесь "даже намека на то, что показано" в фильме Навального."Тут как-то совсем не по-царски - грязно, идут строительные работы. В самом дворце одни голые бетонные стены. По всему зданию идут отделочные работы. Тут не то что паркетных полов, даже стяжки еще нет. Все пластиковые трубы только недавно проложили. Стройка эта тянется больше десяти лет. Объект перепродавался несколько раз", - говорится в сюжете.В репортаже показали представителя "нового застройщика". Его представили Игорем без указания фамилии, а лицо его скрыто медицинской маской.На вопрос, что это за объект и действительно ли это дворец Путина, мужчина ответил: "Это апарт-отель, гостиница с номерами, с общими зонами, бассейном".По словам строителей, в этой "гостинице для состоятельных людей" будет 16 номеров - 11 на втором этаже и пять на первом. В нем будут как VIP, так и обычные номера.Журналисты телеканала побывали на "складе грязи", "аквадискотеке", в "кальянной" и "спальне" Путина, упомянутых в фильме Навального. Однако ничего подобного не нашли. "Следов царских лож здесь нет, в кальянной вместо шеста для стриптизеров висят спецовки рабочих, аквадискотека - это обычный фонтан, а комната грязи оказалась обычной прихожей", - показывает Рогаткин."Если у Навального кругом компьютерная графика и фотошоп, то где гарантия, что и все остальные так называемые документы и фотографии подлинные? Кто в них после этого поверит? Естественно, что подросткам и прочим тиктокерам понятнее красивая и наглядная картинка. На это поколение и рассчитаны были все эти виртуальные туры. Правда, авторы компьютерной графики даже не поняли, что вместо российского орла на дворцовые ворота нахлобучили черногорского с изображением льва на щите. Явно делали не россияне. Все это вместе точно не называется документальным расследованием. Впрочем, никто сильно и не заморачивался", - сказал журналист "России-1".В конце сюжета Рогаткин заявил, что нашел в строительном туалете "те самые баснословно дорогие ершики", и показал обычный туалетный ершик. "Рабочие готовы продать их за полцены всем желающим", - сказал он.По словам автора сюжета, съемочную группу пустили во "дворец" по разрешению владельца, имя которого попросили пока не раскрывать."Вроде они готовы потом отдельно выступить, пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри. Мы все обошли со всех сторон. Везде бетон. Более того, там даже стяжки нет", - рассказал Рогаткин РИА Новости.При этом люди, которые сейчас находятся на объекте, как отметил журналист, пришли уже на ведущуюся стройку."Они шесть лет назад, как они сказали, начали заниматься ремонтом, получили в таком же вот состоянии. А что было раньше, то есть там 10 лет назад, они не знают... Там коробка уже была, соответственно", - отметил Рогаткин.Свой репортаж из "дворца Путина" ранее опубликовало издание Mash. Рогаткин сообщил "Открытым медиа", что обе съемочные группы хоть и ездили "в разное время", но "люди (которые организовали поездку) одни". По данным Insider, главный редактор Mash Максим Иксанов связан с администрацией российского президента.Расследование ФБК о "дворце Путина", вышедшее 19 января, за десять дней набрало более 100 миллионов просмотров в YouTube. Согласно расследованию, президент владеет комплексом через сеть фирм, связанных с его сторонниками и близкими людьми. Навальный оценил затраты на дворец в 100 миллиардов рублей.Сам Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике и заверил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его близким родственникам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно.