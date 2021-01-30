«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.22 KZT
  • €1 = 513.9 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Застройщик назвал предназначение "дворца Путина"

Просмотров:1745 Опубликовано: Сегодня, 08:13
Застройщик назвал предназначение "дворца Путина"
© youtube/Алексей Навальный
На телеканале "Россия 1" в пятницу, 29 января, показали сюжет Александра Рогаткина о "дворце Путина" под Геленджиком, сообщает Tengrinews.kz.

Это первый репортаж российского федерального канала из этого места, ставшего предметом громкого интернет-расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Впрочем, корреспондент "Вестей" не обнаружил здесь "даже намека на то, что показано" в фильме Навального.

"Тут как-то совсем не по-царски - грязно, идут строительные работы. В самом дворце одни голые бетонные стены. По всему зданию идут отделочные работы. Тут не то что паркетных полов, даже стяжки еще нет. Все пластиковые трубы только недавно проложили. Стройка эта тянется больше десяти лет. Объект перепродавался несколько раз", - говорится в сюжете.

В репортаже показали представителя "нового застройщика". Его представили Игорем без указания фамилии, а лицо его скрыто медицинской маской.

На вопрос, что это за объект и действительно ли это дворец Путина, мужчина ответил: "Это апарт-отель, гостиница с номерами, с общими зонами, бассейном".

По словам строителей, в этой "гостинице для состоятельных людей" будет 16 номеров - 11 на втором этаже и пять на первом. В нем будут как VIP, так и обычные номера.

Журналисты телеканала побывали на "складе грязи", "аквадискотеке", в "кальянной" и "спальне" Путина, упомянутых в фильме Навального. Однако ничего подобного не нашли. "Следов царских лож здесь нет, в кальянной вместо шеста для стриптизеров висят спецовки рабочих, аквадискотека - это обычный фонтан, а комната грязи оказалась обычной прихожей", - показывает Рогаткин.

"Если у Навального кругом компьютерная графика и фотошоп, то где гарантия, что и все остальные так называемые документы и фотографии подлинные? Кто в них после этого поверит? Естественно, что подросткам и прочим тиктокерам понятнее красивая и наглядная картинка. На это поколение и рассчитаны были все эти виртуальные туры. Правда, авторы компьютерной графики даже не поняли, что вместо российского орла на дворцовые ворота нахлобучили черногорского с изображением льва на щите. Явно делали не россияне. Все это вместе точно не называется документальным расследованием. Впрочем, никто сильно и не заморачивался", - сказал журналист "России-1".

В конце сюжета Рогаткин заявил, что нашел в строительном туалете "те самые баснословно дорогие ершики", и показал обычный туалетный ершик. "Рабочие готовы продать их за полцены всем желающим", - сказал он.



По словам автора сюжета, съемочную группу пустили во "дворец" по разрешению владельца, имя которого попросили пока не раскрывать.

"Вроде они готовы потом отдельно выступить, пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри. Мы все обошли со всех сторон. Везде бетон. Более того, там даже стяжки нет", - рассказал Рогаткин РИА Новости.

При этом люди, которые сейчас находятся на объекте, как отметил журналист, пришли уже на ведущуюся стройку.

"Они шесть лет назад, как они сказали, начали заниматься ремонтом, получили в таком же вот состоянии. А что было раньше, то есть там 10 лет назад, они не знают... Там коробка уже была, соответственно", - отметил Рогаткин.

Свой репортаж из "дворца Путина" ранее опубликовало издание Mash. Рогаткин сообщил "Открытым медиа", что обе съемочные группы хоть и ездили "в разное время", но "люди (которые организовали поездку) одни". По данным Insider, главный редактор Mash Максим Иксанов связан с администрацией российского президента.

Расследование ФБК о "дворце Путина", вышедшее 19 января, за десять дней набрало более 100 миллионов просмотров в YouTube. Согласно расследованию, президент владеет комплексом через сеть фирм, связанных с его сторонниками и близкими людьми. Навальный оценил затраты на дворец в 100 миллиардов рублей.

Сам Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике и заверил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его близким родственникам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 14 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 15:12
Цитата: G32
Развалить страну, уничтожить практически Крым
Позвольте с вами не согласится. Когда это Путин развалил страну и уничтожил Крым? Ту простыню которую вы выложили якобы мне в ответ иначе как демагогией не назовёшь. Там можно поменять название страны и ваш пост подойдёт в большинстве случаев, не будем ходить далеко, пример Казахстан. Но конкретного ответа о развале Путиным России и уничтожении Крыма там нет. Потрудитесь найти чёткие аргументы для оправдания тех пяти слов которые я процитировал из вашего поста

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Aleksa-N
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 14:08
Непонятно зачем лезть в чужой огород!
У нас разве по другому? Богатые жируют простой народ бедствует.
Пресловутый средний класс составляет очень незначительное количество.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 13:58
Цитата: mer
есть видос от 2011 года про этот комплекс, и там тоже всё указывает на это.

Ну и? Владелец ясен, что то его фамилии не слышно было совсем на митингах-)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • mer
  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
 G32 (Посетители) Сегодня, 13:26
Цитата: дорожник
Так что позвольте с вами не согласиться. Привет из Крыма


Ну да, со средней зарплатой в 400 долларов в месяц (по официальным данным гос. СМИ РФ). Зарплата учителя 23 000 рублей. Да и т.д. и т.п... Я не хочу Вас переубеждать или что то навязывать... Конечно, если заниматься бизнесом или иметь имущество, скажем тут, а жить там - то всё прикольно и патриотично... Но там люди работают на простых заводах, в школах, официантам и простыми рабочими! Там живут пенсионеры и многодетные семьи. Спросите у них "как дела"???

То что полное падение мировых инвестиций и спад туризма для курортного края это просто катастрофа, тот факт, что на черноморском побережье вы НЕ НАЙДЁТЕ других городов с более низкими доходами, кроме как городов Крымского полуострова - это ведь факты. Беру РОССИЙСКУЮ официальную статистику, подчёркиваю это.

Да и к теме... Неужели кто то сомневается в том, что Путин, Медведев и правительство и дума РФ живут, скажем так, очень неплохо??? ДА НИКТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В ЭТОМ уже давно. А могут ли они так жить, когда существует хоть у одной бабушки пенсия в 9 тыщ. и квартплата в 4 тыщ??? Имеют ли право чиновники и мнимые бизнесмены ездить на белой иномарке посреди серых трущоб? Вот какой вопрос был поднят. Немаловажный вопрос.

Сделайте минимальную пенсию 30 тысяч рублей, поделитесь имуществом ненужных депутатов, активами кучи дурацких партий. Уберите КУЧУ ненужных должностей! У одного полковника только, барццуна, якобы с коррупцией нашли только 9 миллиардов! А Тиньковы, а Чичваркины, а остальные что? Одним нужна революция что бы продавать без преград втридорога, а другим нужно спокойствие и лояльность граждан, что бы грабить их официально, по бумажкам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сухов.
  • mer
  • Bass66
  • Aleksa-N
 Жанар (Посетители) Сегодня, 13:18
Цитата: mer
Навального можно не замечать, не воспринимать, но то что он вскрывает всю коррупционную гниль в обществе , созданную с момента развала СССР,это не оспоримо .

А!, что в РК, у правителей разве не такая имеется "недвижимость" за границей...My Webpage... и здесь?!...
Пророков нет в отечестве РК да и в других не гуще.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Spun (Посетители) Сегодня, 13:17
На плече у охранника написана название организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧОО "СБ ГОРИЗОНТ", любой кто загуглит увидит что организация была зарегистрирована 25.03.2019. Охранник говорит что работает там уже 10 лет, и либо у них охранник передается по наследству от организации к организации. Либо кто-то здесь врет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • mer
  • G32
  • Ну Ну
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 13:17
Цитата: master_kz
70% дети и подростки 15-18 лет.

Ага! Как в армию забирать, автомат в руки давать, так ты "настоящий мужчина, воин". А как на площадь выйти с законными требованиями-так "это же дети, подростки". Любимые двойные стандарты blind
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sergei 66 (Посетители) Сегодня, 12:10
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • valesa
  • Земляк
  • master_kz
 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:06
Цитата: G32
Развалить страну, уничтожить практически Крым


с точностью до наоборот. Так что позвольте с вами не согласиться. Привет из Крыма

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Сухов.
  • GIBSON.SG
  • Seawolf
 mer (Посетители) Сегодня, 11:55
G32,
По сути он действительно ничего нового не открыл с этим Дворцом, в инете уже есть видос от 2011 года про этот комплекс, и там тоже всё указывает на это. Навальный конечно как и все люди преследует и свои цели, но ведь то, что он показывает в своём проекте Фонд Борьбы с Коррупцией, это же всё правда, как жируют на государственные деньги чиновники разных рангов. Смотрите его видео за прошлые года, никто не может опровергнуть его документы, и это малая часть того, что он представляет. Ведь много он не выкладывает, из за малых доказательств, так как нет документов, или нет возможности их достать, по ряду причин. Щас многие шаблоны разрывает его инфа, но такова действительность.

master_kz,
Если следовать такой логике, то можно сделать вид, что ничего не происходит, это обычное явления, не чуждое и нашим правителям. Ну да, простим их всех, ладно, мы и сами не против иногда что спереть да..., только такие выводы можно сделать, и забыть про это.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика