Илон Маск приготовился вывести пикап Cybertruck на улицы

Основатель Tesla заявил, что авто до конца года должно встать на конвейер



Основатель Tesla Илон Маск объявил, что разработка дизайна электрического пикапа Cybertruck завершена. Он собирается вывести электрокар на улицы уже в 2021 году. Об этом Маск говорил в ходе онлайн-встречи с акционерами Tesla, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Business Insider.



«Если удача будет на нашей стороне, мы сможем поставить первые пикапы к концу текущего года. Но я ожидаю, что массовое производство удастся наладить только в 2022 году», – сказал он.



Бизнесмен отметил, что создавать прототипы продукции очень просто, а масштабировать производство сложно.



Tesla планирует собирать Cybertruck на своем заводе в Остине, штат Техас. Предприятие пока строится, но готовится начать работу в 2021 году. Инвестиции в проект, как ожидается, составят около миллиарда долларов. Помимо Cybertruck, на заводе собираются производить прицепы для пикапа, а также электрокары Model 3 и Model Y.



Пока у Tesla только один завод в США – в штате Калифорния. Кроме того, в начале 2020 года американский производитель открыл завод в Шанхае. Также в настоящее время компания строит свое первое европейское предприятие, которое будет расположено в Германии.



Маск представил Cybertruck осенью 2019 года. Корпус автомобиля сделан из пуленепробиваемой стали, а окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита.