Маленькие живодеры: почему дети в Казахстане начинают издеваться над животными

АЛМАТЫ, 30 янв — Sputnik. Корреспондент Sputnik Казахстан попытался разобраться, в чем причина детской и подростковой жестокости - воспитание, неблагоприятная обстановка в семье или просто любопытство? Психологи и социологи рассказали, как прекратить издевательства над животными в Казахстане.



В последнее время в Казахстане участились случаи жестокого обращения с животными. Почти каждую неделю в Сети появляются ролики и новости о живодерах. Причем нередко мучителями становятся дети и подростки.



В прошлом году в Алматинской области мальчики 15 и 16 лет заживо сожгли щенка и сняли свое преступление на камеру.



Наиболее известный подобный случай произошел в Актау летом прошлого года. Отдыхающие подростки забросали тюленя камнями и палками. Произошедшее попало на видео, которое разошлось по соцсетям и вызвало резонанс.



После этого случая каспийского тюленя решили внести в Красную книгу Казахстана, а президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить ответственность за причинение вреда природе и пересмотреть штрафы в сторону увеличения.



В Казахстане нет культа бережного отношения к животным



Социолог, депутат мажилиса парламента от партии Nur Otan Юлия Кучинская связывает жестокое обращение с животными с социализацией детей, их развитием, когда закладываются основные ценности, отношение к тем или иным явлениям.



"Это все формируется в первые годы жизни, и главными действующими лицами в этом выступают семья, детский сад, школа. Если в семье в целом нет ценности бережного отношения, заботы о животных, о близких, то это все будет проецироваться на ребенка", - говорит эксперт.



В свою очередь агрессия со стороны детей - это также сигнал для общества, что у ребенка есть проблемы.



"Через агрессию он пытается показать, что он сильный, а с другой стороны справиться с теми проблемами, которые у него возникли", – объясняет социолог.



Также дети копируют поведение взрослых, продолжает Кучинская. И если в целом в стране нет культа бережного и заботливого отношения к животным, то он не будет формироваться и у детей.



"У нас есть законодательные меры, предусмотренные за жестокое обращение к животным, но практика обращений в полицию, в суд, очень низкая и, как правило, сосредоточена только в руках активных зоозащитников, но никак не общества в целом. То есть правила присутствуют, а общественного контроля и порицания нет", - уверена спикер.



Жестокость – следствие ненадлежащего воспитания или травля в школе



Детско-подростковый и клинический психолог Жанна Сафиуллина тоже считает, что основной причиной детской и подростковой жестокости является воспитание и обстановка в семье, отношение родителей к ребенку.



"Это очень важно: говорить вслух, искать причины, не бояться видеть правду. Многое зависит именно от родителей и ближайшего окружения ребенка. Сколько написано о том, какое сильное воздействие оказывает отвержение, жестокое обращение и насилие, пережитое ребенком в детстве. Это могло быть физическое или сексуальное насилие, которое происходило в семье, к примеру, ребенка жестоко наказывали, унижали и так далее. Кто пережил насилие (физическое, сексуальное), сам может применять его в будущем", - утверждает она.



Есть и другая ситуация: если ребенок растет в атмосфере вседозволенности, нет разумных ограничений, правил поведения, то он может не задумываться о том, что кому-то причиняет боль.



"А может, кто-то из взрослых в семье сам подает пример? Отец, не задумываясь, пнул ногой кота, бросил в собаку тяжелый предмет, когда та громко лаяла. Дети повторяют наше поведение, принимая его за образец", - отметила Жанна Сафиуллина.



Также нужно обратить внимание на то, как взрослые реагируют на чувства детей, особенно, когда они злятся и пугаются.



"Если мы наказываем детей физически, запрещаем проявлять злость, страх, то мы перекрываем гнев детей своим гневом, силой. В ответ получаем страх и спрятанную глубоко злость. Но ведь эта злость не будет храниться внутри вечно. Она найдет выход. И часто в виде ответного агрессивного удара на тех, кто слабее и уязвимее. Например, животных", - говорит психолог.



Кроме того, причиной детской жестокости может являться буллинг (травля) со стороны ровесников.



"То есть, очень часто это действительно так, ребенок сам испытал жестокое обращение и затем может проявлять такую же жестокость к окружающим. По отношению к животным это сделать достаточно легко, потому что животные - существа беззащитные, они гораздо слабее, чем сам ребенок", - рассказывает психолог.



В каких случая нужно бить тревогу и вести ребенка к психиатру



Жанна Сафиуллина сказала, что важно также отличать отличать детское любопытство от жестокости. Здесь многое зависит от возраста, уровня знаний ребенка в целом. Если маленький ребенок двух лет дергает кота за хвост или усы, это далеко не всегда означает, что с ребенком что-то не так.



"Родителям важно объяснять ребенку понятным для него языком, что живые существа испытывают боль, если с ним обращаться неосторожно. Показать, как вести себя с животными, чтобы им не было больно", – советует Сафиуллина.



Совсем другая ситуация, когда, к примеру, школьник провоцирует животное, намеренно дразнит, а затем объясняет свое жестокое поведение тем, что ему пришлось защищаться. Или когда ребенок регулярно придумывает и воплощает все более жестокие действия по отношению к животному.



Сегодня убил собаку, а завтра человека?



В свою очередь психолог Райса Байдалиева предупреждает, что серийные убийцы в детстве нередко издевались над животными. Она рассказала, что на значение жестокости к животным в развитии криминального поведения обратили в свое время сотрудники ФБР, анализировавшие профили личности серийных убийц.



По ее словам, жестокость с точки зрения психологии – это попытка защититься, примерить на себя роль того, от кого ребенок терпит насилие. Это своеобразная "идентификация с агрессором", которая заключается в том, чтобы выйти из роли слабого и беззащитного и почувствовать свое превосходство над другими.



"Поэтому неудивительно, что рост бытового насилия, который наблюдается в последние годы, провоцирует всплеск жестокости к животным. Дети из семей, где царило насилие, вырастают, но их травмированная психика продолжает искать способы выхода агрессии", – говорит эксперт.



Кроме того, продолжает Райса Байдалиева, переживание стресса, например, во время беременности матери способно вызвать серьезные изменения в будущем у ребенка, формируя у него легковозбудимую нервную систему и провоцируя высокий уровень гормона стресса, который будет проявляться в том числе и в нечувствительности к чужой боли и жестокости.



Как бороться с детской жестокостью к животным



Чтобы избежать таких ситуаций, нужно помогать детям выражать их чувства, говорит психолог. Ведь у родителей больше опыта, чтобы справляться с трудностями. Необходимо помогать ребенку учиться понимать свои чувства, называть их правильно, выражать без вреда себе и окружающим. В первую очередь, на своем примере.



В заключение она добавила, что дети, которые пострадали от жесткого обращения или насилия, должны как можно раньше получать квалифицированную помощь.



"Акцент на слово "квалифицированную". Медицинскую, психологическую, социальную. Это вопрос не только к психологам. Работа с детьми, пострадавшим от жесткого обращения или насилия, требует специальной подготовки специалистов. Это непростая работа, требующая больших душевных сил и определенных знаний", - сказала психолог.



По мнению Райсы Байдалиевой, в первую очередь, обществу необходимо понять, что жестокость по отношению к животным неминуемо ведет к утрате цивилизованности.



Юлия Кучинская говорит, что для решения проблемы нужно широкое обсуждение, постоянное присутствие данного вопроса в информационном поле.



"Сегодня все больше материалов в СМИ о жестоком обращении к животным. Нужно также пропагандировать гуманное отношение к животным в образовательных учреждениях. Нужно использовать для этого все существующие ресурсы. Формирование в обществе резкого отношения к мучителям животных. К тем, кто взял животное, а потом посчитал нормальным выкинуть его на улицу", - сказала социолог.



Она отметила, что на примере мировой практики многие модели поведения изначально внедряются через жесткие правила и дисциплину. В ближайшее время будет принят новый закон о жестоком обращении к животным, который сейчас обсуждается в парламенте. Кучинская подчеркнула, что данный закон имеет существенное значение в решении проблемы жестокого обращения с животными. В дальнейшем важно обеспечить его реализацию.



Животные – это вещи?



Президент Ассоциации по защите животных INUCOBO, юрист-зоозащитник Лилия Сарсенова пояснила, что с точки зрения закона не каждый случай жестокого обращения с животными является жестоким. Согласно статье 316 Уголовного кодекса Казахстана, наказывается только такое жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если оно было совершено из хулиганских побуждений, с применением садистских методов либо в присутствии малолетних.



Лилия Сарсенова отметила, что согласно 124 статье Гражданского кодекса Казахстана животные приравниваются к вещам, поскольку законодательством не установлено иное.



"Животные как объекты права собственности в полной мере защищаются положениями статей 6 и 26 Конституции Казахстана о праве собственности. При этом животный мир как природный ресурс (то есть дикие животные в состоянии естественной свободы) находятся в государственной собственности (пункт 3 статьи 6 Конституции). Другие животные могут находиться как в государственной, так и в частной собственности", - добавила она.



Закон о защите животных не поможет?



Однако обидчики животных не всегда несут ответственность за содеянное. Наказание по статье 316 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными" предусматривает штраф до 120 месячных расчетных показателей (более 350 тысяч тенге, или около 830 долларов) или исправительные работы в том же размере, или привлечение к общественным работам на срок до 120 часов либо арест на срок до 30 суток.



Sputnik Казахстан обратился с запросом в министерство внутренних дел о том, сколько людей было привлечено по данной статье в 2020 году и как часто подозреваемыми становились несовершеннолетние.



При этом в сентябре прошлого года первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев говорил, что за жестокое обращение с животными в 2017, 201 и 2019 годах были осуждены по одному человеку.



Юрист Жангельды Сулейманов подтверждает, что на практике редко применяется данная статья, дела не доходят до суда и часто прекращаются.



"Это все происходит потому, что у казахстанского общества нет традиции бережного отношения к животным. Оно полностью отсутствует. Я думаю, что процентов 20-30 казахстанцев поддерживают садистские методы, еще 30 процентам вообще безразличны животные, и только процентов 20 возмущены этим. Когда дело попадает к следователю, у него свои нравственные устои, свое видение", - пояснил Сулейманов.



Он считает, что еще одной причиной жесткого обращения с животными является очень низкое и слабое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом. По его мнению, 316 статья написана достаточно некорректно, так как там прописаны не все моменты.



"Понятие увечье не раскрыто в кодексе. Я полагаю, необходимо менять статью в этой части. Любое жестокое обращение, независимо от вреда, даже если он нанесен психике животного. К примеру, не кормить животное – это тоже жестокое обращение. Для животных тоже существует понятие "психотравма". Нужно однозначно менять эту норму", - заявил Сулейманов.



Также эксперт выразил мнение, что принятие закона о защите животных не исправит ситуацию, так как это долгий процесс.



"Закон о защите животных принимать будут долго, его опять неправильно поймут. Нужно просто изменить статью Уголовного кодекса, как в РФ, там лишение свободы до пяти лет. Это можно принять за один день. Необходимо поменять формулировку, прописать причинение вреда, в том числе психологического и морального, и второе – прописать лишение свободы от 3 до 5 лет", - сказал Сулейманов.



Таким методом за пять лет можно снизить количество подобных преступлений на 50%, а через 10 лет вообще забыть про факты жестокого обращения с животными, считает юрист.