Что выгоднее - взять кредит или накопить деньги?

Покупки в кредит имеют смысл, если это глобальная дорогая вещь, которая прослужит годы, например, квартира или машина, сообщает zakon.kz.



Как отмечает издание "Прайм", сегодня рынок банковского кредитования затрагивает почти всех граждан.



ДЕНЬГИ В ДЕЛО



Взять взаймы у банка целесообразно, если от этого зависит здоровье человека и если деньги нужны на какую-либо глобальную покупку, например, квартиру, а накопленных средств не хватает.



Бонусные программы и субсидирование приближают процент по кредиту на крупные покупки — автомобиль или недвижимость — к размеру инфляции.



Практически единственной причиной, почему стоит отказаться от кредитования, делая крупные покупки — нестабильность дохода, считает руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко..



Если у потенциального покупателя нет уверенности в том, что через полгода он сможет вносить регулярные платежи, лучше повременить с покупкой и начать копить, чтобы в будущем не попасть в долговую яму, — говорит она.



НУЖДА ЗАСТАВИЛА



Однако бывают и форс-мажорные ситуации. Никто не застрахован от поломки стиральной машины или потери смартфона. Если никаких накоплений нет, рассрочка будет оптимальным вариантом решения проблемы, считает директор E.M.FINANCE Евгений Марченко.



Однако стоит внимательно следить, чтобы эта рассрочка была реальной, беспроцентной, без дополнительных платежей, таких как страховка, — говорит он.



Такой вид кредитования также будет выгоден заемщику, если у него есть возможность погасить задолженность в течение льготного беспроцентного периода.



Покупка товара в рассрочку также выгодна тем, что страхует человека от повышения цены, если в текущий момент не хватает собственных средств. Более того, некоторые дефицитные товары могут исчезнуть из предложений магазинов в будущем, замечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.



При этом стоит беречь себя от ситуации, когда рассрочка становится привычкой, и вы пользуетесь ею для любых, даже плановых, покупок. Такая модель поведения приводит к снижению финансовой дисциплины и отсутствию мотивации для будущих накоплений, — предостерегает Марченко.



АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО



Опрошенные эксперты не рекомендуют без надобности оформлять кредитную карту, тем более под залог недвижимости или в микрокредитных организациях. При ежемесячном использовании кредитного лимита возникает риск внести недостаточную сумму ежемесячного платежа, так как его сумма постоянно меняется.



Это существенно портит кредитную историю и может грозить высокими пенями в случае просрочки и высокой вероятностью перепродажи долга коллекторам, — предостерегает Миронюк.



Также абсолютным злом являются кредиты на эмоциональные покупки. А это как раз то, на что мы чаще всего и тратим деньги — одежда, кафе, украшения, поездки. У каждого свое, но объединяет эти покупки одно — все они сделаны спонтанно.



Таких кредитов быть не должно, ведь они неизбежно приводят к финансовым потерям, заключил финансист.