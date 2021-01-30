Разграбленная медицина: Где и когда воровали бюджетные деньги в первый месяц нового года

Начало нового года в очередной раз оголило одну из актуальных проблем Казахстана — воровство бюджетных средств. Три дня назад было начато досудебное расследование по факту хищения денег, выделенных на строительство модульной инфекционной больницы в Алматы. Сумма там немаленькая — миллиарды тенге. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» решила узнать, где еще были выявлены аналогичные случаи присвоения государственных средств.



Самое интересное в деле о хищении денег при возведении алматинской модульной больницы в том, что ни задержанных, ни подозреваемых нет. Хотелось бы знать, кто и как будет возвращать средства?



В другом громком аналогичном скандале, но уже в Шымкенте виновных нашли. Там приговорили к тюремному сроку главврача и главбуха ГКП «Областная детская больница» управления здравоохранения Туркестанской области. Они подозревались в хищении более 25 млн тенге бюджетных средств.



А вот в еще одном деле Шымкента, связанном со строительством инфекционной больницы, сотрудникам антикора предстоит разобраться. По предварительным данным речь идет о возможном неправомерном завышении цен при разработке проектно-сметной документации и в ходе возведения объекта.



В Атырауской области руководитель двух компаний, используя служебное положение, своровала более 16,8 млн тенге, выделенных из государственной казны на оказание бесплатных медицинских услуг. Деньги были переведены НАО «Фонд социального медицинского страхования по Атырауской области» в рамках государственной программы «Денсаулык».



Кстати, о страховании. Недавно сотрудники антикоррупционной службы провели внешний анализ коррупционных рисков в деятельности филиала фонда социального медицинского страхования в СКО. Специалисты изучали нормативные правовые акты на предмет того, есть ли нормы, содержащие предпосылки для коррупционных проявлений. Также были выделены определенные риски при осуществлении закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС. Если в Северном Казахстане искали только предпосылки, то в Шымкенте антикоррупционеры заявили, что в сфере здравоохранения в прошлом году выявлено 12 фактов взяточничества и хищений. Отметим, что именно шымкентская медицина признана самой коррумпированной по итогам прошлого года.



«Получение взятки во время оказания медицинской помощи — один из актуальных вопросов. Об этом мы говорили еще на прошлом собрании. Например, для получения справки — 1000 тенге, для чего-то другого — 2000 тенге. Очевидный факт, когда реаниматологи берут взятки до или после проведения операции», — приводятся в пример слова руководителя городского управления здравоохранения Бакытжана Позилова.



Говоря о мошеннических схемах в медицине, можно вспомнить, что в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской областях чиновников обвиняют в искусственном завышении цен на аппараты ИВЛ. Сумма ущерба там составляет, по версии следствия, почти 2 млрд тенге.



Возвращаясь к теме хищений, напомним о множестве прошлогодних скандалов, часть из которых связана с пандемией, а другая — с именем бывшего министра здравоохранения. К примеру, в октябре прошлого года сотрудники управления здравоохранения акимата Жамбылской области присвоили почти 9 млн тенге, выделенных на борьбу с КВИ. Они приобретали медицинские изделия по завышенным ценам. А Елжана Биртанова взяли под стражу по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере.



Таким образом, видим, что только в первые несколько недель нового года в стране уже выявляются факты хищений бюджетных денег. А ведь впереди еще 11 месяцев. Как вы понимаете, к концу 2021-го картина с разворовыванием госбюджета в сфере медицины, скорее всего, будет совсем другая.