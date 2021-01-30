Mash назвал владельца "дворца Путина"

Российский интернет-проект Mash назвал миллиардера Аркадия Ротенберга владельцем объекта в Геленджике, который российский оппозиционер Алексей Навальный назвал "дворцом Путина" передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Вчера Mash опубликовал видео с прогулкой по самой обсуждаемой стройке интернета и попросил отозваться владельца этого великолепия. И он отозвался. Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу", - написал Mash.
Главный редактор проекта записал с Ротенбергом интервью. Миллиардер заявил, что намеревался открыть на мысе Идокопас апарт-отель.
После этого издание The Insider сообщило, что главный редактор, директор и совладелец Mash Максим Иксанов живет в доме, принадлежащем управделами президента страны, и имеет отношение к его администрации.
Аркадий Ротенберг - российский предприниматель, миллиардер. Упоминается в СМИ как бизнесмен из ближайшего окружения Владимира Путина. Заслуженный тренер и заслуженный работник физической культуры России, председатель правления Федерации хоккея России.
Семья Ротенберг называлась самой богатой в России по подсчетам Forbes.
Напомним, расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о "дворце Путина" вышло 19 января, набрав за неделю более 90 милллионов просмотров в YouTube. В расследовании говорится, что Путин использует в качестве одной из резиденций закрытый объект под Геленджиком, строительство которого обошлось в 100 миллиардов рублей. По данным ФБК, проект финансировали друзья Путина и связанные с ними компании.
25 января Путин заявил, что "дворец" не принадлежит ни ему самому, ни его родственникам.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что владельцами объекта, "очевидно, являются предприниматели", имена которых Кремль не имеет права разглашать.
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