«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.22 KZT
  • €1 = 513.9 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Mash назвал владельца "дворца Путина"

Просмотров:787 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Mash назвал владельца "дворца Путина"
Аркадий Ротенберг. Фото: РИА Новости
Российский интернет-проект Mash назвал миллиардера Аркадия Ротенберга владельцем объекта в Геленджике, который российский оппозиционер Алексей Навальный назвал "дворцом Путина" передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Вчера Mash опубликовал видео с прогулкой по самой обсуждаемой стройке интернета и попросил отозваться владельца этого великолепия. И он отозвался. Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу", - написал Mash.

Главный редактор проекта записал с Ротенбергом интервью. Миллиардер заявил, что намеревался открыть на мысе Идокопас апарт-отель.



После этого издание The Insider сообщило, что главный редактор, директор и совладелец Mash Максим Иксанов живет в доме, принадлежащем управделами президента страны, и имеет отношение к его администрации.

Аркадий Ротенберг - российский предприниматель, миллиардер. Упоминается в СМИ как бизнесмен из ближайшего окружения Владимира Путина. Заслуженный тренер и заслуженный работник физической культуры России, председатель правления Федерации хоккея России.

Семья Ротенберг называлась самой богатой в России по подсчетам Forbes.

Напомним, расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о "дворце Путина" вышло 19 января, набрав за неделю более 90 милллионов просмотров в YouTube. В расследовании говорится, что Путин использует в качестве одной из резиденций закрытый объект под Геленджиком, строительство которого обошлось в 100 миллиардов рублей. По данным ФБК, проект финансировали друзья Путина и связанные с ними компании.

25 января Путин заявил, что "дворец" не принадлежит ни ему самому, ни его родственникам.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что владельцами объекта, "очевидно, являются предприниматели", имена которых Кремль не имеет права разглашать.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-3
  • Земляк
  • Santa
  • master_kz
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергей Владимиров
  • freizer
  • tolk
  • alixah
 mer (Посетители) Сегодня, 18:46
Ну да,ну да, обьект частного предпринимателя ,охрАняет ФСО России,и бесполётная зона. Всё остальное есть в не зависимых СМИ. Подкормыши щас что угодно.и как угодно обрисуют,как выгодно властям.Самый главный показатель достоверности в фильме Навального,это агрессивная реакция властей РФ, просто сплошное беззаконие. Как проходил суд в отделении полиции,это вообще цинизм беспредельщиков из 37 года. На сайте Навального есть стенограмма заседания.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика