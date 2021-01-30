Mash опубликовал видео из предполагаемого «дворца Путина» в Геленджике Ведомости

Здание на мысе Идокопас близ Геленджика, которое в материале Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) названо «дворцом Путина», возведено только в основных конструкциях и будет закончено минимум через пять лет. Это утверждается в видео, опубликованном Telegram-каналом Mash, где показаны в том числе внутренние помещения здания.



Как следует из видео, здание частично отделано снаружи, в нем вставлены стеклопакеты, однако внутри ни коммуникации, ни отделка не проведены. В помещениях находятся рабочие, строительные леса и материалы. «Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот — их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто — это один большой бетон», — комментирует видео главный редактор канала Максим Иксанов.



Также он рассказал, что снять видео внутри дворца помог «представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет». В видео опрошенные строители заявляют, что здание может быть достроено не менее, чем через пять-шесть лет.



В вышедшем 19 января на Youtube материале ФБК его основатель Алексей Навальный рассказывает о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. По оценке Навального, стоимость строительства — 100 млрд руб., здание продолжает перестраиваться. Кроме этого, Навальный также сообщает о возможных источниках средств, на которые продолжает возводиться постройка и прилегающие к ней территории и объекты. Сам Путин заявил, что здание, постройки и сам участок на мысе Идокопас не принадлежит ни ему, ни членам его семьи.



