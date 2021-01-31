Показатели заболеваемости COVID-19 опубликовали в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 января 2021 года в Казахстане рассказал Минздрав РК, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 342 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Как передает МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 186 711 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 22223 (+112), в городе Алматы – 22012 (+115), в ВКО - 20159 (+79), в Атырауской области – 16014 (+47), в Карагандинской области – 13787 (+82), в Павлодарской области – 13364 (+252), в ЗКО – 10971 (+98), в СКО – 10869 (+96), в Акмолинской области – 10767 (+201), в Костанайской области – 10221 (+102), в Алматинской области – 9225 (+70), в городе Шымкент – 5867 (+15), в Жамбылской области – 5567 (+24), в Туркестанской области – 4077 (+12), в Мангистауской области – 4038 (+13), в Актюбинской области – 3950 (+18), в Кызылординской области – 3600 (+6).
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