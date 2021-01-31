Показатели заболеваемости COVID-19 опубликовали в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 января 2021 года в Казахстане рассказал Минздрав РК, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 1 342 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Как передает МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 186 711 случаев, из них:



в городе Нур-Султан – 22223 (+112),

в городе Алматы – 22012 (+115),

в ВКО - 20159 (+79),

в Атырауской области – 16014 (+47),

в Карагандинской области – 13787 (+82),

в Павлодарской области – 13364 (+252),

в ЗКО – 10971 (+98),

в СКО – 10869 (+96),

в Акмолинской области – 10767 (+201),

в Костанайской области – 10221 (+102),

в Алматинской области – 9225 (+70),

в городе Шымкент – 5867 (+15),

в Жамбылской области – 5567 (+24),

в Туркестанской области – 4077 (+12),

в Мангистауской области – 4038 (+13),

в Актюбинской области – 3950 (+18),

в Кызылординской области – 3600 (+6).