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Twitter заблокировал Слепакова

Просмотров:506 Опубликовано: Сегодня, 07:44
Twitter заблокировал Слепакова
Семен Слепаков. © Facebook
Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

При переходе на страницу пользователя можно увидеть запись: "Действие учетной записи приостановлено". Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter.

За что конкретно закрыли доступ к страничке комика, неизвестно.

Ранее Слепаков в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". В строках Слепаков, используя ненормативную лексику, язвительно описал инциденты с применением насилия со стороны участников несанкционированной акции.

"Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер "а эм эр", - стих начинается строками с описанием нападения на авто АМР на Цветном бульваре в Москве.

После публикации стихотворения сторонники Навального обрушились на Слепакова с критикой.


Источник: Tengrinews.kz
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