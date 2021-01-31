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Порядка 4 тыс. человек могут попасть под анонсированную Токаевым амнистию

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 09:01
Порядка 4 тыс. человек могут попасть под анонсированную Токаевым амнистию
Фото из открытых источников
Астана. 30 января. КазТАГ – Порядка 4 тыс. человек могут попасть под анонсированную президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым амнистию, передает корреспондент агентства.

«Принятие проекта закона приведет к следующим правовым и социально-экономическим последствиям: 1) освобождение порядка 3-4 тыс. осужденных; 2) прекращение уголовных дел и дел, не рассмотренных судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести; 3) для отдельных категорий осужденных сокращение неотбытой части срока наказания лицам», - говорится в концепции закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан».

Законопроект «предусматривает освобождение от наказания лиц, осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства».

Под экономическими последствиями принятия проекта закона, по словам разработчиков, ожидается значительное улучшение уровня материально-бытового обеспечения лиц, не подпадающих под амнистию и продолжающих отбывать наказание, снижение плотности тюремного населения, наступление возможности улучшения норм медико-санитарных требований к условиям содержания. Улучшатся также условия работы администрации и сотрудников уголовно-исполнительной системы по обеспечению режима в учреждениях и другие условия их службы и социальной защиты.

«В результате принятия проекта закона станет возможным направить сэкономленные бюджетные средства на финансирование уголовно-исполнительной системы и внедрения международно-правовых стандартов, в том числе и к переходу к камерным типам тюрем. Отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае принятия проекта закона не предполагается», - заявили разработчики.

Целями принятия проекта закона названа «гуманизация уголовной политики, на основании принципа гуманизма, в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан, полное или частичное освобождение от наказания, замена неотбытой части наказания на более мягкое или прекращение уголовного преследования в отношении индивидуально не определенного круга лиц, а также снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и состоящих на учете службы пробации».

«В целом проект закона направлен на освобождение осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства, в том числе социально уязвимых категорий граждан: несовершеннолетних, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также беременных женщин, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, пенсионеров, инвалидов и других», - уточняется в документе.

Напомним, 29 октября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что в 2021 году по случаю 30-летия Независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом.


Источник: kaztag.kz
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