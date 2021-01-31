ОАЭ впервые предоставят иностранцам право получить гражданство

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли поправки в закон, которые позволят некоторым категориям иностранцев получить гражданство этой страны. Об этом сообщает агентство WAM, передает Tengrinews.kz.



Претендовать на получение гражданства смогут инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, представители творческих профессий и члены их семей. Для каждой категории определены конкретные требования.



По данным агентства, заявления претендующих на гражданство будут рассматриваться правительством и местными управлениями исполнительной власти. Претендовать на получение гражданства смогут, в частности, инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. Для каждой категории определены конкретные требования.



"Мы приняли поправки к закону, которые позволяют предоставлять гражданство ОАЭ. (...) Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию", - написал премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в Twitter.



По информации WAM, для получения гражданства ОАЭ необходимо выполнить несколько условий:



Инвесторы обязаны владеть на территории ОАЭ недвижимостью или получить один или несколько патентов, которые будут одобрены Министерством экономики страны;



Врачи, инженеры и прочие специалисты должны работать в уникальной научной сфере или научных дисциплинах, в которых крайне нуждается ОАЭ, а также иметь опыт работы по специальности не менее 10 лет;



Ученые должны заниматься активной исследовательской деятельностью в высшем учебном заведении, исследовательском центре или в частном секторе. Кроме того, они должны иметь опыт не менее 10 лет и обладать престижными научными наградами;



Представители творческих профессий должны быть "пионерами" в области культуры и искусства, а также лауреатами международных наград.



ОАЭ стала первым государством среди стран Персидского залива, которое запустила процесс предоставления гражданства иностранцам. Ранее это можно было сделать лишь в исключительных случаях. Это связано с тем, что владеющие гражданствами этих стран получают серьезные привилегии от государства. При этом, как отмечает агентство, население ОАЭ более чем на 80 процентов состоит из граждан других государств.