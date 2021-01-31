С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация от COVID-19

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации "Спутник V", сообщает zakon.kz.



На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну.



В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.



Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.



В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др.



К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.



Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.



По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников.

МВК по нераспространению COVID-19



Следует отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жесткого локдауна.