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С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация от COVID-19

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 12:13
С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация от COVID-19
Фото из открытых источников
По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации "Спутник V", сообщает zakon.kz.

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну.

В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.

Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.

По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников.
МВК по нераспространению COVID-19

Следует отметить, что только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жесткого локдауна.


Источник: zakon.kz
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