Антикор будет автоматически увольнять руководителей за коррупцию подчиненных

В 2020 году только шесть политических государственных служащих ушли в отставку за коррупцию своих подчиненных. Зачастую, начальники просто игнорируют действующие законодательные поправки и продолжают работать, передает Liter.kz



О работе Агентства РК по противодействию коррупции 29 января доложил его председатель Алик Шпекбаев.



«Руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненных. Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи. В отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе», — подчеркнул Шпекбаев.



Чтобы показать пример всем, в Антикоррупционной службе принято решение увольнять своих руководителей даже за один факт коррупции. Исключение будет делаться только для тех начальников, которые самостоятельно выявили и пресекли такое преступление.



В общей сложности, по итогам 2020 года в Казахстане за коррупцию своих подчиненных отправлены в отставку шесть политических служащих, к дисциплинарной ответственности привлекли еще девять политических госслужащих, 39 руководителей, занимающих должности административной госслужбы и пять топ-менеджеров квазигосударственного сектора.