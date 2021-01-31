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Антикор будет автоматически увольнять руководителей за коррупцию подчиненных

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:24
Антикор будет автоматически увольнять руководителей за коррупцию подчиненных
Фото из открытых источников
В 2020 году только шесть политических государственных служащих ушли в отставку за коррупцию своих подчиненных. Зачастую, начальники просто игнорируют действующие законодательные поправки и продолжают работать, передает Liter.kz

О работе Агентства РК по противодействию коррупции 29 января доложил его председатель Алик Шпекбаев.

«Руководителями хотят быть все, но не каждый готов нести ответственность за подчиненных. Подать формальное заявление об отставке и реально уйти в отставку – две разные вещи. В отдельных госорганах коррупционные преступления приобрели системный характер, но ни один руководитель не ушел с должности по собственной инициативе», — подчеркнул Шпекбаев.

Чтобы показать пример всем, в Антикоррупционной службе принято решение увольнять своих руководителей даже за один факт коррупции. Исключение будет делаться только для тех начальников, которые самостоятельно выявили и пресекли такое преступление.

В общей сложности, по итогам 2020 года в Казахстане за коррупцию своих подчиненных отправлены в отставку шесть политических служащих, к дисциплинарной ответственности привлекли еще девять политических госслужащих, 39 руководителей, занимающих должности административной госслужбы и пять топ-менеджеров квазигосударственного сектора.


Источник: liter.kz
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