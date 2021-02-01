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Личные данные 10 млн казахстанцев продают за 1,5 тыс. долларов

Просмотров:915 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Личные данные 10 млн казахстанцев продают за 1,5 тыс. долларов
Фото из открытых источников
В Казнете с прошлой недели гуляет ссылка на сайт, где якобы можно купить базу удостоверений подавляющего большинства казахстанцев, передает zakon.kz.

База удостоверений личности граждан Казахстана. 10,5 млн человек. Продаем базу данных удостоверений личности граждан Казахстана.

Личные данные 10 млн казахстанцев продают за 1,5 тыс. долларов

Личные данные 10 млн казахстанцев продают за 1,5 тыс. долларов


В комплекте скан удостоверения + адрес проживания + номер телефона. 1 человек - 10$. Вся база (архив на 10,5 млн человек) - 1500$, - сообщается на сайте.

Затем идет описание, как получить базу.

Личные данные 10 млн казахстанцев продают за 1,5 тыс. долларов


В МВД, в свою очередь, опровергли информацию об утечке личных данных казахстанцев. Этот сайт и факт продажи в полиции назвали фейком, и призвали не распространять далее ложные сообщения.

В РГП "Информационно-производственный центр", который занимается изготовлением удостоверений личности, обратили внимание, что в объявлении используются фотоизображения уже выданных документов. Об этом свидетельствуют характерные повреждения чипов на удостоверениях личности при использовании. Также в РГП "Информационно-производственный центр" подтвердили, что в базе предприятия сохраняются только сведения о гражданах в текстовом виде, их фотографии и образцы подписей. В центре не делают и не хранят скан-копии готовых документов, - пояснили в МВД.


Источник: zakon.kz
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