«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Февраля
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.22 KZT
  • €1 = 513.9 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Видео ползущего по ступенькам "Казпочты" инвалида возмутило пользователей Сети

Просмотров:549 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Видео ползущего по ступенькам "Казпочты" инвалида возмутило пользователей Сети
Кадр из видео
В Караганде мужчина с ограниченными возможностями не смог попасть в здание "Казпочты" из-за отсутствия пандуса, ему пришлось ползти по ступенькам. Ролик с его участием возмутил пользователей социальных сетей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором запечатлен безногий мужчина, ползущий по ступенькам к входу в здание "Казпочты". Данное видео вызвало возмущение у пользователей Сети и общественный резонанс. В описании к видео говорится, что кадры были сняты в 22-микрорайоне Пришахтинска, в Октябрьском районе Караганды.



"Я живу в доме инвалидов и престарелых и регулярно получаю посылки с "Аliexpress". Пять лет все было исправно, но сейчас почтовое отделение отказывается приносить посылки и не отдает даже соцработнику, хотя у него есть доверенность. Пришлось ехать самому. Вот, как это выглядит", - говорится в описании к видео.

Во второй части видео заметно, что взобраться по скользким ступенькам задние не могут и пожилые люди. На кадрах запечатлены пенсионеры, которые держась за поручни пытаются преодолеть скользкий участок.

Данный ролик вызвал много гневных комментариев в Сети. Люди писали, что такая ситуация в городе, к сожалению, не редкость.

В пресс-службе АО "Казпочта" прокомментировали видеоролик и обещали во всем разобраться.

"Ситуация возмутительная. Меры реагирования принимаем, в ситуации разбираемся. О последствиях сообщим. Признательны пользователю за пост и справедливую критику ", - отметили в пресс-службе компании.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика