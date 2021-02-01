Видео ползущего по ступенькам "Казпочты" инвалида возмутило пользователей Сети

В Караганде мужчина с ограниченными возможностями не смог попасть в здание "Казпочты" из-за отсутствия пандуса, ему пришлось ползти по ступенькам. Ролик с его участием возмутил пользователей социальных сетей, передает корреспондент Tengrinews.kz.В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором запечатлен безногий мужчина, ползущий по ступенькам к входу в здание "Казпочты". Данное видео вызвало возмущение у пользователей Сети и общественный резонанс. В описании к видео говорится, что кадры были сняты в 22-микрорайоне Пришахтинска, в Октябрьском районе Караганды."Я живу в доме инвалидов и престарелых и регулярно получаю посылки с "Аliexpress". Пять лет все было исправно, но сейчас почтовое отделение отказывается приносить посылки и не отдает даже соцработнику, хотя у него есть доверенность. Пришлось ехать самому. Вот, как это выглядит", - говорится в описании к видео.Во второй части видео заметно, что взобраться по скользким ступенькам задние не могут и пожилые люди. На кадрах запечатлены пенсионеры, которые держась за поручни пытаются преодолеть скользкий участок.Данный ролик вызвал много гневных комментариев в Сети. Люди писали, что такая ситуация в городе, к сожалению, не редкость.В пресс-службе АО "Казпочта" прокомментировали видеоролик и обещали во всем разобраться."Ситуация возмутительная. Меры реагирования принимаем, в ситуации разбираемся. О последствиях сообщим. Признательны пользователю за пост и справедливую критику ", - отметили в пресс-службе компании.