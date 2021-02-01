Токаев подписал закон, разрешающий не возить с собой права и техпаспорт

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В частности, закон предусматривает исключение из действующего законодательства норму, обязывающую иметь при себе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, выданных в Республике Казахстан.
Как ранее пояснял депутат Нурлан Бекназаров, если водителя остановит сотрудник полиции, он может предоставить свое удостоверение личности, а уже по нему сотрудник полиции через планшет сможет проверить все необходимые документы.
Кроме того, из Кодекса об административных правонарушениях исключается административная ответственность за несоблюдение норм, обязывающих водителей иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Теперь гражданам не придется платить штрафы за отсутствие при себе документов.
Данные изменения не касаются и иностранных водителей, зарубежных транспортных средств. Они обязаны иметь при себе все необходимые документы.
Также принята поправка, предусматривающая запрет на первичную регистрацию автобусов возрастом более 10 лет. Данная норма вводится в действие с 1 января 2022 года.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz