Глава МВД рассказал, как быстрее связаться с полицией

В Казахстане 1 февраля запустили мобильное приложение «102». Это разработка МВД, о ней рассказал в Facebook глава ведомства Ерлан Тургумбаев, передает Liter.kz.



Программу разработали в рамках модернизации органов внутренних дел, о которой в Послании народу говорил Касым-Жомарт Токаев.



«Сегодня в рамках реализации концепции «Слышащего государства» мы официально запускаем новый удобный для населения сервис — мобильное приложение «102».



При нынешнем уровне развития информационных технологий любая информация распространяется молниеносно. Мы стремимся, чтобы такой же молниеносной была реакция полиции на сообщения от граждан», — написал министр внутренних дел.



Около 10 тысяч обращений, продолжил он, обрабатывают служащие Центров оперативного управления по всему Казахстану. Случается, отметил глава МВД, что сведения о фактах нарушения законов казахстанцы направляют не в полицию, а пишут об этом в соцсетях.



«Эти происшествия выявляют наши специалисты при мониторинге социальных сетей. При этом теряется драгоценное время, которое могло быть использовано сотрудниками полиции для пресечения правонарушения или раскрытия преступления «по горячим следам». Именно поэтому возникла идея разработать специальный сервис, который позволит полицейским более оперативно реагировать на происшествия и сообщения граждан», — подчеркнул Ерлан Тургумбаев.



Мобильное приложение МВД, заверил он, позволит отправлять как короткие сообщения о происходящем, так и фото, видео с места происшествия. Граждане смогут делать и видеозвонки.



«При этом определяется местоположение позвонившего, а операторы ЦОУ могут видеть происходящее и сразу принимать соответствующие меры реагирования. Через приложение можно также обратиться в службу собственной безопасности МВД – в случае столкновения с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.



Мы ожидаем, что при помощи приложения и благодаря нашим совместным усилиям, повысится оперативность реагирования полиции, эффективность при раскрытии преступлений, а многие правонарушения можно будет предупредить и предотвратить», — сказал Тургумбаев.



Он просит казахстанцев незамедлительно сообщать обо всех фактах угрозы жизни и безопасности, к примеру, если кто-то заметил, что нетрезвый человек сел за руль, или стал очевидцем жестокого обращения с животными и другое.