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Определенной категории казахстанцев могут снизить пенсионный возраст

Просмотров:9452 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Определенной категории казахстанцев могут снизить пенсионный возраст
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию презентовал проект закона, в ходе которого отметил, что не исключено снижение пенсионного возраста для родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами, передает ИА «NewTimes.kz».

Во время презентации законопроекта руководитель фонда «Бакытты шанырак» Ботагоз Султанова обратилась к главе Минтруда с вопросом о том, предусмотрена ли в рамках законопроекта возможность снижения пенсионного возраста для казахстанских родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями.

«У нас стаж по уходу за ребенком-инвалидом засчитывается в качестве трудового, в совокупности пенсия зависит от стажа. И в случае отсутствия накоплений пенсия будет минимальной. В целом по вопросу мы можем переговорить, мы будем разрабатывать концепцию развития пенсионной системы, в рамках нее можем рассмотреть ваши предложения», — сказал Серик Шапкенов.

Предложения общественности и родителей, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями, будут рассмотрены во время разработки концепции развития пенсионной системы.

В целом, законопроект содержит следующие поправки:

Первое. Введение пособия лицам, которые осуществляют уход за инвалидами I группы, вне зависимости от причины инвалидности. Данным пособием будет охвачено порядка 24 тыс человек.

Второе. Детей в возрасте от 7 до 16 лет предлагается разделить по группам инвалидности, и им будет пересмотрен размер пособий в сторону увеличения. Мера коснется более 31 тыс человек.

Третье. Предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью. Мера коснется порядка 2 тыс детей-инвалидов.

Четвертое. С учетом международного опыта в качестве альтернативы исполнения квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью предлагается с 2023 года ввести компенсационные взносы для работодателей.

Пятое. Предлагается оказание социальной поддержки лицам, получившим инвалидность от трудового увечья или профессионального заболевания, в виде обеспечения техническими средствами реабилитации за счет государства в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

Шестое. Будет сохранено право семей, воспитывающих детей с инвалидностью, состоять на учете до получения жилья из государственного фонда после достижения совершеннолетия и перехода ребенка на статус инвалида I и II группы. Эта норма даст возможность более 20 тыс семей сохранить очередность.

Седьмое. Установление гарантированного уровня суммы социальной выплаты, на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1 года, в случае возобновления трудовой деятельности.

Восьмое. Продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, ранее учитывался период ухода за ребенком-инвалидом до 16 лет. Данная норма вводится в связи с изменением возрастных групп детей с инвалидностью. Она положительно повлияет на назначении пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.

Глава министерства отметил, что законопроект разработан в рамках исполнения национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • ЁмоЁ
 Феникс (Посетители) Сегодня, 19:33
Возраст выхода на пенсию нужно снизить всем. В стране безработица растёт, на рынке труда положение печальное даже среди молодёжи. В 50 лет на работу не берут, а в 60 тем более. Так что: увеличение пенсионного возраста это издевательство над людьми старшего поколения. Да - да издевательство!
 
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  • ЁмоЁ
 Еремей (Посетители) Сегодня, 17:51
Хотелось бы и чтобы за металлургов, горняков и др., так сказать работников из "Списка №1", побеспокоились и снова вернули льготные пенсии в 50 лет !
 
 

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