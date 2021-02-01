Россию могут полностью отключить от глобального интернета

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность отключения страны от глобальной сети, передает ТАСС.
Он отметил: хоть Россия и готова к отключению от глобального интернета, этого бы «очень не хотелось».
«Технологически для отключения интернета все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты», — заверил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности заявил, что такой вариант возможен, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США.
«Если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти», — сказал Медведев.
Отметим, что в декабре 2020 года России предрекли новые санкции — это связано с приходом к власти избранного президента США Джо Байдена. Американцы, по словам специалистов, могут ограничить доступ отечественных банков на мировой рынок, отключить страну от системы международных платежей SWIFT или запретить какие-либо операции с российскими долговыми бумагами.
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