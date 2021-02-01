Полицейские на самокатах могут появиться в Алматы

Уже летом 2021 года пешие наряды полиции в Алматы, а точнее в парках, скверах и пешеходных зонах, станут мобильнее. Как сообщает пресс-служба городского ДП, сотрудников планируют оснастить электрическими самокатами.



Самокатчики в форме могут стать не единственной новинкой тёплого сезона на дорогах. По словам начальника департамента полиции Алматы Каната Таймерденова, учитывая загруженность центральных улиц города, для повышения мобильности сотрудников и сокращения времени прибытия на место ДТП, к примеру, в город предложено вернуть мотобат.



Для справки: полицейские в Казахстане уже применяют двухколёсный транспорт на электрическом ходу. Подразделения туристской полиции, сформированной в 2019 году, пользуются сегвеями.