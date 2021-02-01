Илон Маск успешно имплантировал чип в мозг обезьяны

Основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск сообщил, что его стартап Neuralink успешно вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий ей "силой мысли" играть в видеоигры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Миллиардер отметил, что цель имплантации чипа в мозг заключалась в устранении последствий травм головного и спинного мозга и восполнении утраченных способностей с помощью имплантированного чипа. По его словам, чип похож "на фитнес-браслет в черепе с крошечными проводами, которые подключены к мозгу".
"У нас есть обезьяна с имплантом в черепе с крошечными проводами. Она может играть в видеоигры с помощью своего разума. Где находится имплант, не видно, а она счастливая обезьяна. У нас самые хорошие помещения для обезьян в мире. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в интеллектуальный пинг-понг", - поведал Маск.
Миллиардер пообещал, что видеозапись с обезьянами, которым вживили чип, станет доступна в ближайшее время.
Разработкой мозговых чипов занимается стартап Neuralink, который Маск создал в 2017 году. В июле 2019 года компания провела презентацию, на которой сообщила о первых шагах в разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера. Президент Neuralink Макс Ходак рассказал, что чипы будут представлять собой небольшое устройство с почти 3,1 тысячи микроэлектродов. При помощи имплантации такого чипа парализованные люди смогут силой мысли управлять компьютером или смартфоном.
В августе 2020 года Маск рассказал, что Neuralink вживил свинье по кличке Гертруда беспроводной чип для подключения мозга к компьютеру.
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