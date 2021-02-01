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Зенитный комплекс "Бук" приобрел Казахстан

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 19:27
Зенитный комплекс "Бук" приобрел Казахстан
Фото пресс-службы Минообороны
Воздушный щит Казахстана усилили зенитным ракетным комплексом "Бук-М2Э", передает Tengrinews.kz. По данным пресс-службы Минобороны, "Бук-М2Э" считается одним из самых эффективных представителей в своем классе.

"Бук-М2Э" – высокомобильный современный зенитный ракетный комплекс, который оснащен ракетами с эффективностью поражения летательных аппаратов до 99 процентов.

Зенитный комплекс "Бук" приобрел Казахстан


"В состав комплекса входят радиолокатор подсвета и наведения, станция обнаружения целей, командный пункт и пуско-заряжающие установки, а также ремонтные мастерские и специальные лаборатории для обеспечения выполнения боевых задач. Самоходный зенитный ракетный комплекс выполнен на гусеничном ходу. Основным преимуществом комплекса является его мобильность и высокая проходимость, позволяющие осуществлять пуски ракет по воздушным целям в движении", - говорится в сообщении Минобороны.

Зенитный комплекс "Бук" приобрел Казахстан


"Расчеты зенитного комплекса сегодня отработали нормативы по приведению техники в готовность к применению, осуществили обнаружение воздушных целей, имитирующих пилотируемые и высокоточные беспилотные средства противника, с последующим их уничтожением. Стрельбы показали эффективность комплекса, все цели были поражены", – рассказал офицер противовоздушной обороны полковник Асхат Тузелбаев.


Источник: Tengrinews.kz
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