Где в Казахстане можно хорошо заработать

Названы профессии, представители которых получают самую высокую зарплату в Казахстане, передает zakon.kz со ссылкой на Деловой Казахстан.
Чтобы получать в среднем 472,2 тыс. тенге в месяц, можно устроиться в сферу горнодобывающей промышленности и разработки карьеров. Если вам хватит 422,6 тыс. тенге в месяц, можно пойти работать в сферу финансовой и страховой деятельности. Профессиональная, научная и техническая деятельность принесет доход в размере 379,9 тыс. тенге в месяц, а работа в сфере информации и связи – 318,6 тыс. тенге.
Бюро национальной статистики сообщает, что самую низкую зарплату получают в отраслях водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 145,7 тыс.тенге и в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 147,7 тыс.тенге.
В целом по Казахстану среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 233136 тенге в месяц. Больше всего зарабатывают в Атырауской области – 377,4 тыс. тенге в месяц, что в 1,6 раза выше среднереспубликанского показателя. Средняя зарплата в Нур-Султане 349649 тенге в месяц, а в Алматы 274414 тенге в месяц. Регион с наиболее низкими зарплатами, по данным Бюро национальной статистики - Туркестанская область. Здесь в среднем получают 166,7 тыс. тенге в месяц, что на 28,5% ниже среднего уровня по стране.
Добавим, что данные о зарплате сформированы без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).
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