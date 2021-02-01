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Где в Казахстане можно хорошо заработать

Просмотров:610 Опубликовано: Вчера, 20:36
Где в Казахстане можно хорошо заработать
Фото из открытых источников
Названы профессии, представители которых получают самую высокую зарплату в Казахстане, передает zakon.kz со ссылкой на Деловой Казахстан.

Чтобы получать в среднем 472,2 тыс. тенге в месяц, можно устроиться в сферу горнодобывающей промышленности и разработки карьеров. Если вам хватит 422,6 тыс. тенге в месяц, можно пойти работать в сферу финансовой и страховой деятельности. Профессиональная, научная и техническая деятельность принесет доход в размере 379,9 тыс. тенге в месяц, а работа в сфере информации и связи – 318,6 тыс. тенге.

Бюро национальной статистики сообщает, что самую низкую зарплату получают в отраслях водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 145,7 тыс.тенге и в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 147,7 тыс.тенге.

В целом по Казахстану среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 233136 тенге в месяц. Больше всего зарабатывают в Атырауской области – 377,4 тыс. тенге в месяц, что в 1,6 раза выше среднереспубликанского показателя. Средняя зарплата в Нур-Султане 349649 тенге в месяц, а в Алматы 274414 тенге в месяц. Регион с наиболее низкими зарплатами, по данным Бюро национальной статистики - Туркестанская область. Здесь в среднем получают 166,7 тыс. тенге в месяц, что на 28,5% ниже среднего уровня по стране.

Добавим, что данные о зарплате сформированы без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Сергей Владимиров
 kaireke (Посетители) Вчера, 22:54
Зарплаты у нас на западе может и высокие, но и стоимость продуктов и товаров немаленькая. Но об этом ведь не пишут и создается впечатление что тут люди как сыр в масле катаются...
 
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  • Сергей Владимиров
 Ирон (Посетители) Вчера, 22:53
Такая чушь.я и 200 то не получаю.а как же кто улицы метут и прочее.людям копейки платят .типа местность нефтяников зарплаты башенные.а мы в нишите живём. Люди порой новым автобусом рады .но статистика кричат средняя у нас зп 270 тыс .значит жадные мы раз стоко получаем и на автобусе ездием .экономим вдруг что то купить срочно надо а денег нет .
 
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  • Сергей Владимиров
 Абвгд (Посетители) Вчера, 22:05
Кто такую статистику писал наверное под кайфом был.
 
 

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