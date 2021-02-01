Никто не проверял: карагандинец заявил, что получил вакцину, не будучи медиком

НУР-СУЛТАН, 1 фев — Sputnik. Карагандинец заявил, что получил вакцину от коронавируса в Караганде, не будучи медиком.Денис Малинов пришел в прививочный центр в первый день массовой вакцинации."В первый этап не вхожу, но никто и не проверял", - написал он на своей странице в Facebook.После получения прививки пришло приглашение от городского центра первичной медико-санитарной помощи на вакцинацию от COVID-19, рассказал мужчина."Система, видимо, сама не ожидала такого расклада", - написал он.Малинов не скрывает, что шокирован."Сам в шоке. Процесс по-другому построен. Сначала осмотр и анкета. Потом пошел на укол и там параллельно спрашивали ИИН и ФИО. Самое интересное, что за меня мог прийти кто угодно, назвать ИИН, и в его паспорте бы числилось, что укололся я. Считаю, это большое упущение...", - написал в комментариях Малинов.Ранее акимат Карагандинской области сообщил, что 1 февраля регион присоединился к массовой добровольной вакцинации от коронавируса.Одними из первых привились аким области Женис Касымбек, руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, главный государственный санитарный врач региона Юрий Залыгин, главный внештатный нейрохирург области Габит Махамбаев, а также блогер Денис Денски.Сообщалось, что на первом этапе – с февраля – прививать будут медиков, работающих в инфекционных больницах, в скорой помощи, работников реанимации, приемных покоев и работников санэпидслужбы.Первую партию вакцины "Спутник V" производства Российской Федерации поставили в Казахстан 31 января в объеме 22 тысяч доз.С 15 февраля для вакцинации начнут использовать препарат "Спутник V", произведенный на Карагандинском заводе.С апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in.