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Никто не проверял: карагандинец заявил, что получил вакцину, не будучи медиком

Просмотров:330 Опубликовано: Вчера, 21:53
Никто не проверял: карагандинец заявил, что получил вакцину, не будучи медиком
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 1 фев — Sputnik. Карагандинец заявил, что получил вакцину от коронавируса в Караганде, не будучи медиком.

Денис Малинов пришел в прививочный центр в первый день массовой вакцинации.



"В первый этап не вхожу, но никто и не проверял", - написал он на своей странице в Facebook.

После получения прививки пришло приглашение от городского центра первичной медико-санитарной помощи на вакцинацию от COVID-19, рассказал мужчина.

"Система, видимо, сама не ожидала такого расклада", - написал он.

Малинов не скрывает, что шокирован.

"Сам в шоке. Процесс по-другому построен. Сначала осмотр и анкета. Потом пошел на укол и там параллельно спрашивали ИИН и ФИО. Самое интересное, что за меня мог прийти кто угодно, назвать ИИН, и в его паспорте бы числилось, что укололся я. Считаю, это большое упущение...", - написал в комментариях Малинов.

Ранее акимат Карагандинской области сообщил, что 1 февраля регион присоединился к массовой добровольной вакцинации от коронавируса.

Одними из первых привились аким области Женис Касымбек, руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, главный государственный санитарный врач региона Юрий Залыгин, главный внештатный нейрохирург области Габит Махамбаев, а также блогер Денис Денски.


Сообщалось, что на первом этапе – с февраля – прививать будут медиков, работающих в инфекционных больницах, в скорой помощи, работников реанимации, приемных покоев и работников санэпидслужбы.

Первую партию вакцины "Спутник V" производства Российской Федерации поставили в Казахстан 31 января в объеме 22 тысяч доз.

С 15 февраля для вакцинации начнут использовать препарат "Спутник V", произведенный на Карагандинском заводе.

С апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in.


Источник: sputniknews.kz
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