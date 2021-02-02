Подробности об электромобиле Apple: платформа Hyundai E-GMP, производство на заводе KIA и очень-очень высокая цена

Известный аналитик Tianfeng International Го Минджи (Guo Mingji), имеющий свои источники информации среди производителей комплектующих для различных устройств Apple, поделился новыми подробностями о перспективном электромобиле американской компании. И они выглядят очень интересно.



По данным отчета, Hon Hai Group (более известная под брендом Foxconn), давний партнер Apple, является не лучшим помощником в деле создания электромобиля. Поэтому американцам пришлось искать другого ключевого партнера, которым оказалась корейская Hyundai. В основу электромобиля Apple ляжет платформа E-GMP. И это интересный момент: на той же платформе построен электромобиль Hyundai Concept 45 – прообраз серийной модели, которая должна поступить в продажу в России уже в этом году. Конечно, для авто Apple платформа будет основательно доработана, но оценить ее базовые возможности россияне смогут за четыре-пять лет до премьеры «яблочного» электромобиля.



Второй важный момент. В отличие от iPhone, собираемых в Китае и Индии, электромобиль Apple будет производиться в США на… заводе KIA. То есть Apple не пойдет по пути Tesla и не станет строить собственные производства. С одной стороны, такой подход намного проще и менее затратный в плане финансов, но с другой повышается риск различного рода утечек, шпионажа и прочих не очень приятных для корпоративной Америки вещей.



Часть компонентов для авто Apple будет производить Hyundai Mobis. Чем же займется сама Apple? Тем, что у нее лучше всего получается: дизайном, сервисами и технологиями. Так, компания сконцентрирует свои усилия на разработке программного и аппаратного обеспечения системы автономного вождения, аккумуляторах нового поколения, дизайне экстерьера и интерьера, а также на интеграции с существующей экосистемой Apple.



Электромобиль Apple должен выйти в 2025 году. Если бы компания полностью самостоятельно занималась проектом, то он вышел бы в лучшем случае к концу десятилетия. Но партнерство с Hyundai позволяет значительно сократить сроки разработки и производства. Что касается цены, то в отчете говорится, что новинка «будет позиционироваться как модель очень высокого класса, а цена и стоимость деталей и компонентов будут значительно выше, чем у обычных электромобилей». «Обычный электромобиль», вроде Tesla Model 3 или Volkswagen ID.3, сейчас стоит около 35-40 000 долларов. Авто премиум-класса – в 2-4 раза дороже. Значит, электромобиль Apple вряд ли будет дешевле 150 000 долларов.