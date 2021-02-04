Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 1 280 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 191 639 случаев, из них:



в городе Нур-Султан - 22643(+153),

в городе Алматы - 22439(+111),

в ВКО - 20470(+63),

в Атырауской области - 16291(+58),

в Павлодарской области - 14313(+230),

в Карагандинской области - 14096(+80),

в Акмолинской области - 11497(+168),

в ЗКО – 11307(+109),

в СКО - 11179(+70),

в Костанайской области - 10563(+85),

в Алматинской области - 9485(+70),

в городе Шымкент - 5905(+9),

в Жамбылской области - 5614(+10),

в Туркестанской области - 4148(+23),

в Мангистауской области - 4081(+16),

в Актюбинской области - 3981(+18),

в Кызылординской области - 3627(+7).