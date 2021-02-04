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Роуминг отменят на территории ЕАЭС к 2025 году

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 07:43
Роуминг отменят на территории ЕАЭС к 2025 году
Фото из открытых источников
К 2025 году на территории Евразийского экономического союза отменят роуминг, передает zakon.kz.

"Справедливый тариф", то есть тариф "Как дома" в рамках союза - основа свободного общения. Ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей. Допустим, вы едете из России в Казахстан, а у вас сохраняется российский тариф, это свобода общения во всех отношениях. Пандемия, вызванная коронавирусом, свела к минимуму перемещения граждан между странами союза, уменьшила прямые контакты между ними, что, по идее, должно было вызвать бурный рост общения и коммуникации в электронной среде. Однако, по сведениям от участников рынка, объемы услуг связи в роуминге также резко сократились, а это не нормально: значит, роуминг неудобен в финансовом отношении, - рассказал в интервью "Российской газете" министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев.

Он отметил, что "выравнивание домашних и роуминговых тарифов - объективная тенденция, которую нам нужно реализовать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти стран Евразийского союза".

"Справедливые тарифы" в роуминге, приравненные к домашним тарифам абонента, в мире используют союзы стран с гораздо меньшей глубиной интеграции. Поэтому мы однозначно будем двигаться в этом направлении. В декабре российская сторона представила в ЕЭК консолидированное предложение к проекту плана перехода. В конце января на рабочей группе мы обсудили интеграцию антифродовых систем операторов связи государств-членов и организацию прямых стыков между ними. Мы создали подгруппу, которая займется их решением, - пояснил министр.

По его словам, с операторами обсуждаются "проблемные вопросы, на которых они заостряют внимание".

Во-первых, у нас слишком разные экономики. Скажем, в России 146 млн жителей, а в Армении - 3 млн. Как их сравнивать? Это разные экономические условия. Во-вторых, разные национальные законодательства. У кого-то тарификация идет за 10 секунд, у кого-то поминутно, у кого-то абонентская плата. К тому же по персональным данным существуют разные требования национальной безопасности. Третий аспект - технологические различия. Мы все это изучили, подготовили объемный обзор - два тома, практически научная работа. Чтобы внести ясность и понимать, куда двигаться. Но самый главный прогресс, которого мы добились, - от всех получили позиции. Это было непросто. Мы наблюдаем за экспериментом по снижению тарифов между Россией и Беларусью. Этот опыт может оказаться для нас очень ценным - мы хотим взять его за основу, - перечислил Шаккалиев.

Он пояснил, что "нет задачи навязывать операторам тарифы сверху".

Мы всего лишь прописали набор условий, которые операторам нужно выполнить, чтобы обеспечить себе подушку безопасности. И операторы это понимают - успех всего проекта возможен только в диалоге. Работа будет вестись в несколько этапов. Сначала предлагается реализовать антифродовые мероприятия, чтобы защитить операторов от мошенников. Важный аспект - обеспечить fair play в применении "Справедливого тарифа". Гражданин Кыргызстана не может постоянно пользоваться домашним тарифом, проживая и работая в России. Мы установим временное ограничение - месяц. Если превышаешь срок - покупай российскую симку, это логично. И нужно решить вопросы технологические. Наш план - это создание таких условий, чтобы к 2025 году мы, находясь в гостях, чувствовали себя как дома, - подчеркнул министр.

Также он ответил на вопрос, грозит ли это падением выручки для операторов?

Во-первых, снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным и проходить по утвержденному графику. Во-вторых, мы ожидаем, что оно будет стимулировать рост потребления, компенсирующего потери. Например, в Европейском союзе после внедрения правила "Роуминг как дома" объем потребления мобильного интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков - почти в 2,5 раза, - сказал Шаккалиев.


Источник: zakon.kz
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