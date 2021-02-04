В ВКО грузовик столкнулся с машиной скорой помощи

3 февраля около 19:25 часов 29-летний водитель грузового автомобиля марки “DAF” с прицепом “SCHMITZ”, следуя по трассе “Усть-Каменогорск – Семей” со стороны города Усть-Каменогорск в направлении города Семей, при неблагоприятных погодных условиях не справившись с рулевым управлением, допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи марки “ГАЗ-A31R23”.



В результате ДТП двое пассажиров скорой медицинской помощи 1972 и 1979 годов рождения от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте ДТП. 44-летний водитель скорой медицинской помощи с телесными повреждениями доставлен в ОГБ города Семей. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначены ряд судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.







