Развеяны популярные среди водителей мифы о бензине

Эксперт портала "Автовзгляд" развеял три мифа о бензине, популярных среди автомобилистов. По мнению эксперта, миф о том, что октановое число говорит о качестве бензина - один из самых распространенных, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Например, 92-й бензин может быть высшего качества, но для двигателя с высокой степенью сжатия он технически не подойдет. Также и 100-й бензин не подойдет для старых машин, двигатель которых рассчитан под топливо с более низким октановым числом, отмечает автор статьи.



Другой миф, популярный у водителей, заключается в том, что топливо с моющими и чистящими присадками вредит автомобилю. Эксперт портала отмечает, что использование подобных видов бензина только положительно скажется на работе двигателя, так как они эффективно очищают форсунки. Опасение, что топливо уберет всю сажу из камер сгорания, тем самым обнажив задиры на стенках цилиндров старых моторов и приведя к падению компрессии, ошибочно, так как присадки чистят камеры сгорания недостаточно быстро.



Третье заблуждение связано с тем, что автопроизводители якобы намеренно рекомендуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом, потому что он дороже. Как объясняет эксперт, на самом деле, Аи-92 постепенно уходит в прошлое, и, например, в Европе его уже не продают. Но в СНГ, зная предпочтение автолюбителей к более дешевому бензину, производители настраивают блоки управления двигателей таким образом, чтобы они без проблем переваривали любое топливо. То есть, если залить 92-й вместо 95-го, то это не приведет к негативным последствиям. Но тем не менее, если это делать регулярно, можно получить ряд проблем в будущем.



Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан занял восьмое место в рейтинге стран с самым дешевым бензином в мире Global Petrol Prices. По данным аналитиков, средняя стоимость бензина равна в Казахстане 170 тенге за литр. Это дешевле, чем у соседей - Туркменистана, Кыргызстана, России и Узбекистана.