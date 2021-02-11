«Поседели, но долетели»: лайнер сел в Магадане при экстремальном боковом ветре

На кадрах видно, что борт при сильнейшем ветре коснулся линии посадки практически развернувшись боковой частью.Еще один повод крикнуть «Браво!» мастерству российских пилотов. Речь идет об экипаже пассажирского самолета «Аэробуса», которому удалось посадить самолет при сильном боковом ветре. Кадры на странице в YouTube выложил очевидец происходящего Василий Параскива, откуда ролик перекочевал в различные издания.Экстремальная посадка в штормовой ветер произошла в аэропорту Магадана 9 февраля, но ролик появился в Сети на следующий день. На кадрах отчетливо видно, как борт касается линии посадки практически развернувшись боковой частью. Как шутят комментаторы, пассажиры успешно прилетели, хотя некоторые из них и поседели.Надо сказать, что погода в Магадане в эти дни удивляет своей суровостью. Обрушившийся на город ураган сносил крыши, валил деревья, выбивал стекла, а людей вынуждал хвататься за любой предмет, чтобы хоть как-то удержаться на ветру.







В результате городу был нанесен огромный ущерб. Как рассказал мэр Магадана Юрий Гришан, на вечер 10 февраля зафиксированы повреждения кровли у 46 домов, пострадало множество рекламных конструкций, въездная стела, около опор наружного освещения, вместе со светильниками, ряд светофорных объектов, перечислил портал «Весьма. Сегодня»Быть может, виртуозную посадку в народе тоже назовут потом как-нибудь типа "Бочком-бочком" или "А мы все же сели". Россияне хорошо помнят легендарную посадку пассажирского А321 на кукурузное поле в Подмосковье в августе 2019 года, после которой знаменитой стала фраза "Идем вдоль кукурузы на солнце"