Провал в Токио: Казахстан показал худший результат на летних Олимпиадах в своей истории

Сборная Казахстана завершила свое выступление на Олимпийских играх с восемью бронзовыми медалям. Мы не завоевали ни одной золотой или серебряной награды. В чем причина - разбирался спортивный корреспондент Sputnik Казахстан.



Сборная Казахстана заняла 82 место из 94 в общем медальном зачете стран, проиграв Кыргызстану, Туркменистану, Узбекистану и Украине. Мы постарались поразмышлять на тему того, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию и не допустить такого провала через три года на Олимпиаде в Париже.



Сухие цифры



На первой для независимого Казахстана Олимпиаде в Атланте в 1996 году у нашей страны было три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Через четыре года в Сиднее наши спортсмены завоевали самое низкое количество суммарных медалей – семь, но среди них было три золотые и четыре серебряные. На Олимпиаде 2004 года в Афинах олимпийцы из Казахстана набрали также, как и сейчас в Токио, восемь медалей, но среди них была золотая медаль в боксе, четыре серебряные и три бронзовые награды.



Начиная с пекинской Олимпиады 2008 года, наша сборная только наращивала количество медалей: Пекин – 9 (две золотые, три серебряные и четыре бронзовые), Лондон-2012 – 11 (три золотых, одна серебряная и семь бронзовых) и сама успешная на сегодняшний день Олимпиада 2016 года в Рио – 18 (три золотые, пять серебряных и десять бронзовых медалей).



Итак, если брать только общее количество завоеванных медалей, то хуже, чем в Токио, наша команда выступила в Сиднее, когда у нас было семь медалей, но тогда в активе наших спортсменов было три "золота" и четыре "серебра". На Олимпиаде в Токио восемь медалей – и все они бронзовые.



Провал в боксе



Первый раз в истории Независимого Казахстана олимпийская сборная уезжает с Олимпиады без золотой медали в боксе. Можно, конечно, сослаться на предвзятое судейство, но по-настоящему вопросы к рефери были лишь в полуфинальном бое Бибосынова, хотя, с другой стороны, Сакен в первом раунде побывал в нокдауне, после чего его и стали судить немного иначе. Можно с уверенностью сказать, что ни один из наших боксеров не был на голову выше своего оппонента, а, значит, предъявлять претензии к судьям неуместно.



Вылет в первом раунде Левита, Нурдаулетова и Жусупова ставит большие вопросы ко всей системе подготовки боксеров в нашей стране. Олимпийский чемпион в Рио Данияр Елеусинов заявил, что уровень нашего бокса остался на уровне Советского Союза, отметив, что наши ребята плохо проявляют себя в ближнем бою. Другой олимпийский чемпион Бахыт Сарсекбаев отметил, что техника и уровень наших боксеров деградирует, в то время, как другие страны за несколько лет развития уже опередили нас.



Конечно, после такого провального результата будут перестановки – и они, скорее всего, произойдут в тренерском штабе. Однако Олимпиада в Токио дала понять, что Казахстан на данный момент не авторитет в международном мире бокса. Именно принятие этого факта и должно побудить начать все сначала и вернуть Казахстан к прежним достижениям на мировой арене.



Проблемы в системе



Неудачные выступления Казахстана в легкой атлетике, греко-римской борьбе, боксе указывают на ошибки системного подхода подготовки спортсменов в Казахстане. Казахстанскому спорту сейчас негде брать внутренние резервы для усиления и конкуренции – несмотря на неоднократные попытки, детский спорт в стране так и не развивается. Борьбу по привычке называют "нашим" видом спорта, но, если взглянуть на статистику, то последний раз золотая медаль была добыта в 1996 году.



Когда не всегда прозрачно, почему тот или иной спортсмен попадет в состав сборной, когда внутри сборной нет нужной конкуренции, то результаты на Олимпиаде не могут быть положительными. Приведу простой пример из греко-римской борьбы: в весовой категории до 77 килограммов обладателем олимпийской путевки стал Асхат Дильмухамедов. Однако наши тренеры решили повезти в Токио Жадыраева, поскольку путевка на Олимпиаду отдается команде, а не отдельному спортсмену. В результате Жадыраев проигрывает в первой же схватке, а имевшие неплохие шансы на медаль Дальмухамедов смотрит Олимпиаду по телевизору.



Таких примеров можно найти немало и в других видах спорта, но суть одна: нужно менять подход подготовки спортсменов и повышать конкуренцию, чтобы молодые спортсмены дышали в затылок заслуженным мастерам. А пока этого нет, на Олимпиаду будут ездить не лучшие из лучших, а лучшие из оставшихся, что совсем не одно и тоже.



Проблески надежды



Лично для меня самым эмоциональным стало выступление теннисистки Елены Рыбакиной, которая заняла четвертое место на Олимпиаде. На мой взгляд, Елена показывала лучший теннис на турнире, но вопросы психологической подготовки помешали ей победить в полуфинале и матче за бронзовую медаль.



Конечно, сейчас кто-то подумает, что Рыбакина россиянка и была натурализована, и это нельзя причислить к успеху казахстанского спорта. Но, во-первых, натурализовали Лену, когда ей было 18 лет, ее становление во взрослом теннисе проходило при участии нашей страны, во-вторых, ровно такие же средства, если не большие, вкладываются Федерацией тенниса Казахстана и в местных ребят. А это значит, что Рыбакина более рационально использует те возможности, которые есть у нашей Федерации.



Если Елена сохранит такую же форму и уровень игры, то на Олимпиаде в Париже, когда ей будет 25 лет, у нас будут все шансы, чтобы взять медаль в женском теннисе.



Но успех Рыбакиной говорит о двух системных вещах: Федерация тенниса Казахстана чуть ли не лучшая в стране по своей организованности и последовательности в спортивном развитии, а у Елены есть возможность каждую неделю соревноваться с лучшими теннисистами мира, повышая свое мастерство. Когда такой же подход к делу будет во всех видах спорта, и не в виде исключения, то мы сможем рассчитывать на совершенно другие результаты на Олимпиаде для Казахстана.