Рыночная стоимость газа в СНГ должна составлять 127 тенге за литр - министр

НУР-СУЛТАН, 3 янв - Sputnik. Министр энергетики Магзум Мирзагалиев объяснил расчеты по рыночной цене на газ в Казахстане.
"Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка и являлся нетто-экспортером по газу. Для поддержания местных потребителей цена на газ регулировалась и устанавливалась на уровне 38 тысяч тенге за тонну (ниже 100 долларов за тонну) или в 5-6 раз ниже экспортных цен (порядка $500 долларов/тонну). При этом себестоимость производства сжиженного газа на КазГПЗ составляет порядка 100 тысяч тенге за тонну", - рассказал министр.
Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе, подчеркнул он. Это влечет за собой большой минус для добывающих компаний: низкие цены не стимулируют рост производства газа.
В 2020 году объем внутреннего потребления составил 1,4 млн тонн сжиженного нефтяного газа. В 2021 году потребление сжиженного газа на внутреннем рынке выросло до 1,6 млн тонн. При этом производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа, отметил министр.
В текущих условиях отсутствует какая-либо инвестиционная привлекательность для расширения производства данного сырья, что на фоне постоянного роста потребления привело к постоянному дефициту сжиженного газа на внутреннем рынке.
"Особенно дефицит обострился в 2021 году, когда с 2019 года количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ к 2021 году выросло, практически в 2 раза (в 2019 году - 139 990 единиц, в 2021 году - 313 373 единиц).
В мировой̆ практике цены на сжиженный газ коррелируют с ценой на нефть и составляют около 70% от цены бензина. К примеру, при стоимости бензина АИ-92 182 тенге за литр рыночная стоимость СНГ должна составлять порядка 127 тенге за литр, заявил министр.
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