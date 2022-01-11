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Казахстанцы теряются в догадках, зачем мародеры таскали по Алматы быка

Просмотров:3117 Опубликовано: Вчера, 19:01
Казахстанцы теряются в догадках, зачем мародеры таскали по Алматы быка
Фото из открытых источников
В разгар беспорядков толпа мародеров вырвала статую быка и отчаянно тащила ее по улице. Зачем? Пользователи Сети в замешательстве, передает "Экспресс К".

Видео с огромной статуей быка, которого мародеры волокут по улицам Алматы, разлетается по Сети. Казахстанцы выдвигают свои версии — чем погромщикам не угодило животное, где бык изначально стоял, куда и зачем его тащат по асфальту?

"Некуда было девать сил, вот и выкручивали все подряд. Теленку тоже досталось", — считает пользователь TikTok.

"Может, хотели, захватив власть, установить его у врат новой резиденции как символ тупости и упорства?" — выдвинуто очередное предположение.



"Просто хочу посмотреть в лицо человеку, которому принадлежит эта идея. Просто спросить: зачем? Очень бессмысленно и беспощадно", — недоумевает пользователь от действий бандитов.

"Наверное, в качестве баррикады хотели использовать. Либо на металл сдать", — предположили в социальной сети.

Редакция "Экспресс К" нашла владельцев скульптуры. Бык стоял как украшение перед входом в алматинское кафе "Форт Верный". Кафе расположено по улице Толе би, где как раз и шла толпа митингующих. Как сообщил ЭК администратор "Форта Верного", скульптуру вырвали и тащили по улице Ауэзова. Зачем? Рестораторы и сами теряются в догадках. Но сейчас быка вернули на его законное место.


Источник: exk.kz
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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Вчера, 19:43
толпа мародеров вырвала статую быка и отчаянно тащила ее по улице. Зачем?

Ну, если мародёры, то думаю, что хотели им воспользоваться в качестве тарана для вышибания заборов, дверей или витрин stena
 
 

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