Казахстанцы теряются в догадках, зачем мародеры таскали по Алматы быка

В разгар беспорядков толпа мародеров вырвала статую быка и отчаянно тащила ее по улице. Зачем? Пользователи Сети в замешательстве, передает "Экспресс К".Видео с огромной статуей быка, которого мародеры волокут по улицам Алматы, разлетается по Сети. Казахстанцы выдвигают свои версии — чем погромщикам не угодило животное, где бык изначально стоял, куда и зачем его тащат по асфальту?"Некуда было девать сил, вот и выкручивали все подряд. Теленку тоже досталось", — считает пользователь TikTok."Может, хотели, захватив власть, установить его у врат новой резиденции как символ тупости и упорства?" — выдвинуто очередное предположение."Просто хочу посмотреть в лицо человеку, которому принадлежит эта идея. Просто спросить: зачем? Очень бессмысленно и беспощадно", — недоумевает пользователь от действий бандитов."Наверное, в качестве баррикады хотели использовать. Либо на металл сдать", — предположили в социальной сети.Редакция "Экспресс К" нашла владельцев скульптуры. Бык стоял как украшение перед входом в алматинское кафе "Форт Верный". Кафе расположено по улице Толе би, где как раз и шла толпа митингующих. Как сообщил ЭК администратор "Форта Верного", скульптуру вырвали и тащили по улице Ауэзова. Зачем? Рестораторы и сами теряются в догадках. Но сейчас быка вернули на его законное место.