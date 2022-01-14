Свыше 10 тысяч заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (13 января) в Казахстане зарегистрировано 10 418 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 5 548,

в Алматы - 1 115,

в Шымкенте - 370,

в Акмолинской области - 290,

в Актюбинской области - 323,

в Алматинской области - 257,

в Атырауской области - 437,

в Восточно-Казахстанской области - 31,

в Жамбылской области - 104,

в Западно-Казахстанской области - 186,

в Карагандинской области - 820,

в Костанайской области - 97,

в Кызылординской области - 318,

в Мангистауской области - 200,

в Павлодарской области - 150,

в Северо-Казахстанской области - 25,

в Туркестанской области - 147.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 024 004 случая заболевания коронавирусной инфекцией.



В то же время в Казахстане 1 279 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки:



в Нур-Султане - 250,

в Алматы - 172,

в Шымкенте - 76,

в Акмолинской области - 36,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 29,

в Атырауской области - 42,

в ВКО - 80,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 157,

в Костанайской области - 113,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 37,

в СКО - 223,

в Туркестанской области - 3.



Всего в стране с начала пандемии выздоровело 967 867 человек от COVID-19.