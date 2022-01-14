Свыше 10 тысяч заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (13 января) в Казахстане зарегистрировано 10 418 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Из них:
в Нур-Султане - 5 548, в Алматы - 1 115, в Шымкенте - 370, в Акмолинской области - 290, в Актюбинской области - 323, в Алматинской области - 257, в Атырауской области - 437, в Восточно-Казахстанской области - 31, в Жамбылской области - 104, в Западно-Казахстанской области - 186, в Карагандинской области - 820, в Костанайской области - 97, в Кызылординской области - 318, в Мангистауской области - 200, в Павлодарской области - 150, в Северо-Казахстанской области - 25, в Туркестанской области - 147.
Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 024 004 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В то же время в Казахстане 1 279 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки:
в Нур-Султане - 250, в Алматы - 172, в Шымкенте - 76, в Акмолинской области - 36, в Актюбинской области - 0, в Алматинской области - 29, в Атырауской области - 42, в ВКО - 80, в Жамбылской области - 31, в ЗКО - 15, в Карагандинской области - 157, в Костанайской области - 113, в Кызылординской области – 8, в Мангистауской области - 7, в Павлодарской области - 37, в СКО - 223, в Туркестанской области - 3.
Всего в стране с начала пандемии выздоровело 967 867 человек от COVID-19.
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