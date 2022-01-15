Очередной прирост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (14 января) в Казахстане зарегистрирован 12 381 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 10 418 заболевших, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 1 036 385 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 5 788,

в Алматы – 1 549,

в Шымкенте – 380,

в Акмолинской области –330,

в Актюбинской области – 300,

в Алматинской области – 405,

в Атырауской области – 521,

в ВКО – 105,

в Жамбылской области – 192,

в ЗКО – 246,

в Карагандинской области – 1 521,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 320,

в Мангистауской области – 234,

в Павлодарской области – 223,

в СКО – 22,

в Туркестанской области – 141.



Еще 1 289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане – 302,

в Алматы – 143,

в Шымкенте – 26,

в Акмолинской области – 37,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 28,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 65,

в Жамбылской области — 34,

в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 179,

в Костанайской области — 18,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 141,

в СКО – 247,

в Туркестанской области – 15.



Всего в стране от коронавируса выздоровели 969 156 человек.