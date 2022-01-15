Очередной прирост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане

За прошедшие сутки (14 января) в Казахстане зарегистрирован 12 381 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 10 418 заболевших, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 1 036 385 случаев, из них за сутки:
в Нур-Султане – 5 788, в Алматы – 1 549, в Шымкенте – 380, в Акмолинской области –330, в Актюбинской области – 300, в Алматинской области – 405, в Атырауской области – 521, в ВКО – 105, в Жамбылской области – 192, в ЗКО – 246, в Карагандинской области – 1 521, в Костанайской области – 104, в Кызылординской области – 320, в Мангистауской области – 234, в Павлодарской области – 223, в СКО – 22, в Туркестанской области – 141.
Еще 1 289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане – 302, в Алматы – 143, в Шымкенте – 26, в Акмолинской области – 37, в Актюбинской области – 0, в Алматинской области – 28, в Атырауской области – 12, в ВКО – 65, в Жамбылской области — 34, в ЗКО – 35, в Карагандинской области – 179, в Костанайской области — 18, в Кызылординской области – 2, в Мангистауской области – 5, в Павлодарской области – 141, в СКО – 247, в Туркестанской области – 15.
Всего в стране от коронавируса выздоровели 969 156 человек.
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