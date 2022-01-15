Астана. 15 января. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев поручил установить точное количество погибших среди гражданского населения в ходе беспорядков, сообщает официальный сайт Акорды.
«Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с руководителями уполномоченных государственных органов (…) По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Токаев поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил Специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.
Также президент «подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий».
В совещании приняли участие приняли участие первые руководители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство Администрации Президента и Аппарата Совета безопасности.
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