Астана. 15 января. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев поручил установить точное количество погибших среди гражданского населения в ходе беспорядков, сообщает официальный сайт Акорды.



«Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с руководителями уполномоченных государственных органов (…) По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях», - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что Токаев поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил Специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.



Также президент «подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий».



В совещании приняли участие приняли участие первые руководители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство Администрации Президента и Аппарата Совета безопасности.