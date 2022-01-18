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Бажкенова: Почему российские журналисты смелее пишут о Казахстане? Не боятся, что их посадят

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 15:49
Бажкенова: Почему российские журналисты смелее пишут о Казахстане? Не боятся, что их посадят
ФОТО: © facebook.com/gulnara.bazhkenova
Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан Байтасов подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Героем нового видеоролика стала журналист, основатель и главный редактор онлайн-портала Orda.kz Гульнар Бажкенова. Собеседники поговорили о событиях начала 2022 года в Алматы и Казахстане, о влиянии российских СМИ и свободе слова в Казахстане.

В интервью гость программы рассказала: даже в период обострения обстановки в Казахстане и полной блокировки интернета журналисты ее издания все равно находили возможность работать и передавать информацию. В частности, они продолжили вещать в Telegram-канале через Россию.

Для того чтобы собирать контент, готовить новости с мест событий, некоторые сотрудники портала рисковали своей жизнью.

- Два наших журналиста были легко ранены в период этих событий: оператор и видеоинженер Леонид Рассказов, а также Бек Байтас. Причем Леонид пострадал дважды: сперва на него напали митингующие, ударив его несколько раз палками - за то, что он их снимал (хотя я уверена, что те люди, которые участвуют в мирных политических протестах, не должны скрывать свои лица), а чуть позже в него выстрелили резиновой пулей сотрудники полиции. У него на лопатке была огромная шишка. Хорошо, что попали в спину, а не в глаз. Беку Байтасу повезло меньше - возле его головы взорвалась светошумовая граната, и на лице скорее всего теперь останется шрам. Мы не бравируем этим - здесь гордиться нечем, - рассказала Гульнар Бажкенова.

Она отметила, что после этих случаев решила не выводить своих журналистов в «поле», на опасные места скоплений протестующих и силовиков. Но сама не усидела и 6 января вместе со своим коллегой поехала в сторону площади Республики.

- Мы ехали в автомобиле и увидели, что лежит перевернутая машина. Вышли, хотели ее сфотографировать, но на нас понесся военный броневик. Под крики: «Я стреляю! Уходите!» нам пришлось быстро ретироваться, - добавила журналист.

Говоря о блокировке своего сайта Orda.kz с 4 января, Гульнар отметила, что не понимает решения властей по этому поводу, поскольку само издание никогда не призывало кого-то идти на протесты, не искажало и не передавало ложную информацию.

- Мы лишь фиксируем то, что происходит. Мы публикуем только новости. По факту. Мы не пытались трактовать их как-то. У нас нет активизма, чтобы кого-то координировать. Я не понимаю, в чем претензия к нам. Мы лишь выполняем свою работу, - заявила гость программы.

На вопрос ведущего о том, почему многие казахстанцы внимательно следят за российскими СМИ и почему эти медиа иногда подают более качественную и интересную информацию, касающуюся Казахстана, нежели отечественные, журналист ответила: «Они не боятся, что их посадят».

- У нас ты можешь выдать какую-то информацию, и тебе начнут звонить, давить, говорить, что тебя посадят. Российским журналистам, которые могут выдвигать любые предположения, в том числе политически обоснованные, так уже угрожать не будут, - объяснила Гульнар Бажкенова.

При этом, говоря о свободе слова, она подчеркнула, что властям не стоит надеяться и на то, что при получении этой самой «свободы» все СМИ сразу же станут объективными, честными, беспристрастными.

- В любом случае будут какие-то «мутные» издания, заказные материалы, но эту стадию роста нам нужно будет проходить в любом случае. Все развитые общества прошли через это, через это должны пройти и мы. Не бывает такого, чтобы одномоментно перескочить через путь становления, развития. Но если мы будем постоянно зажимать наши медиа, то мы так и будем ходить по кругу. Наше общество нуждается в правдивой, объективной журналистике, - сказала спикер.

Она добавила, что в неангажированной, объективной журналистике нуждаются и сами власти, поскольку в ином случае им порой неоткуда брать достоверную информацию о том, как живет общество.

- Летом 2021 года, когда в Мангистауской области шел массовый падеж скота, наше правительство отправило в регион государственную комиссию. Вернувшись в столицу, комиссия совершенно честно отчиталась: «Ничего такого, о чем трубят все медиа, там не происходит. Масштабы преувеличены». Разумеется, потому что местные чиновники показали им ту картину, которая им выгодна. Мы отправили в эту область своего журналиста, который сделал кадры погибшего скота и скотомогильников, взял комментарии у людей, потерявших свою животину, - привела пример Бажкенова. - Спустя 10 дней уже сам Касым-Жомарт Токаев отправился в Мангистау, чтобы разобраться в том, что же действительно там происходит. Видимо, он все-таки посмотрел разные СМИ и увидел: то, о чем ему докладывают чиновники, расходится с тем, что происходит в реальности. В ходе этой поездки и последовала критика в адрес наших руководителей в сельском хозяйстве. Вот в этом и должен заключаться главный смысл журналистики - в предоставлении правдивой, объективной информации.

Она добавила, что в развитых странах свобода слова несет пользу не только обществу, но и властям.

- Почему те же США столь ретиво охраняют свою первую поправку к Конституции («О свободе слова» - F)? Потому что они понимают, что это нужно самому государству. Свобода слова существует не ради свободы слова, а в целях прагматизма, - заключила Гульнар Бажкенова.

Об этом и многом другом вы можете узнать в новом выпуске Baitassov Live.



Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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 diger (Посетители) Сегодня, 16:16
Свобода слова (полная), погибель для наших властей...
 
 

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