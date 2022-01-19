Создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности

Астана. 19 января. КазТАГ – Создана петиция с требованием лишить первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева неприкосновенности, передает корреспондент агентства.
«Согласно закону РК «О первом президенте», который был принят еще в 2000 году, первому президенту и его семье гарантируется полная неприкосновенность (…). Считаем, что данные привилегии недопустимы в свободном демократическом обществе, к которому стремится новый Казахстан, кроме того, вызывают большие сомнения источники дохода семьи и остальных родственников первого президента. Все это подлежит законному и объективному расследованию, однако это противоречит указанному закону. Требуем отменить данный закон!» - говорится в опубликованной петиции
.
Авторы перечислили привилегии, которыми законодательно наделен на данный момент первый президент Казахстана:
- первого президента не могут задержать, арестовать, обыскивать, вызывать на допрос и заключать под стражу;
- неприкосновенно все имущество, принадлежащее Назарбаеву и проживающим с ним членам семьи;
- Елбасы гарантирована неприкосновенность банковских счетов;
- Назарбаев и его семья находятся под пожизненной охраной, жизнь и здоровье Елбасы подлежат обязательному госстрахованию;
- он получает пенсию (80% месячного оклада президента), каждому члену семьи Назарбаева, проживавшему совместно с ним, назначают ежемесячное пособие.
Напомним, ранее на фоне последних событий ряд родственников первого президента покинули посты. Так, 15 января с занимаемых должностей освободили двух зятьев Назарбаева – председателя правления АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления АО «НК «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева. Досанов является мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алие Назарбаевой, а Шарипбаев – старшей – Дариге Назарбаевой. 17 января полномочия главы НПП «Атамекен» сложил еще один зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, женатый на Динаре – средней дочери первого президента. Также 17 января с поста первого заместителя председателя КНБ президент Касым-Жомарт Токаев снял родного племянника Назарбаева – Самата Абиша. 18 января КазТАГ получил подтверждение от информированного источника, Альжан Имашев (сын главы ЦИК Казахстана Берика Имашева, который приходится сватом Дариге Назарбаевой) освободил пост топ-менеджера «КТЖ – Грузовые перевозки». Брат экс-президента – Болат Назарбаев, по некоторым данным, уехал в окружении ряда лиц, через Кыргызстан в Дубай.
Единственной из ближайших родственников Назарбаева во власти сейчас остается его старшая дочь – депутат мажилиса Дарига Назарбаева, которая по «официальной» версии болеет коронавирусом. 17 января агентство КазТАГ выяснило, что вопреки устойчивым слухам Дарига Назарбаева не подавала заявление на сложение депутатского мандата.
Сам Назарбаев до 18 января в последний раз официально появлялся на публике в конце декабря 2021 года, и вопреки расхожим версиям о его выезде за рубеж, по данным авторитетного британского издания The Guardian, все еще находится в Казахстане, а борьба за власть в стране продолжается. 18 января Назарбаев все же появился публично – он выступил с видеообращением, в котором заявил, что с 2019 года является пенсионером, а страной фактически руководит Токаев, а также заверил, что в стране нет конфликта элит.
По данным Financial Times, сейчас 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с Назарбаевым.
18 января была раскрыта вероятная схема вывода Алией Назарбаевой $312 млн из Казахстана. 19 января «Оператор РОП» лишился права собирать утильсбор – эту компанию связывают с Алией Назарбаевой.
Оставьте свой комментарий первым.