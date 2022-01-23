Ученые выявили у переболевших коронавирусом очередное пугающее последствие

Пациенты с COVID-19 могут испытывать «мозговой туман», подобные недуги способны проявляться до девяти месяцев. Об этом сообщили исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов, передает Daily Mail.



Ученые уточнили, что при «мозговом тумане» возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам специалистов, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирус влияет на спинномозговую жидкость человека.



При этом исследователи в ходе экспериментов обнаружили у пациентов антитела и повышенный уровень белка в этой жидкости. Доктор биологических наук Университета Пенсильвании Марк Чирильяно, в свою очередь, рассказал, что у каждого третьего человека есть такой комплекс симптомов, однако это говорит о нарушениях в организме.



Директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе также обратил внимание на то, что при коронавирусе больше всего страдает кратковременная память. По его словам, при таких симптомах становится сложнее выучить что-то новое, у человека в том числе снижается работоспособность.