Менее 10 тысяч случаев заражения КВИ за сутки зафиксировали в Казахстане

В стране зарегистрировали на 2278 заболевших меньше, чем днем ранее. Ни в одном регионе Казахстане не зарегистрировано больше двух тысяч заражений, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 января 2022 года.



За прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 1 441,



в Алматы – 1 979,



в Шымкенте – 126,



в Акмолинской области –802,



в Актюбинской области – 268,



в Алматинской области – 332,



в Атырауской области – 196,



в ВКО – 198,



в Жамбылской области – 202,



в ЗКО – 503,



в Карагандинской области – 1 298,



в Костанайской области – 611,



в Кызылординской области – 70,



в Мангистауской области – 101,



в Павлодарской области – 900,



в СКО – 387,



в Туркестанской области – 61.



Всего в стране подтверждено 1 225 997 случая.

12 611 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 8 823,



в Алматы – 0,



в Шымкенте – 0,



в Акмолинской области – 347,



в Актюбинской области – 0,



в Алматинской области – 0,



в Атырауской области – 521,



в ВКО – 316,



в Жамбылской области – 0,



в ЗКО – 82,



в Карагандинской области – 957,



в Костанайской области – 97,



в Кызылординской области – 352,



в Мангистауской области – 207,



в Павлодарской области – 499,



в СКО – 264,



в Туркестанской области – 146.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 057 783 человека.