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Названы продукты для повышения настроения зимой

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Названы продукты для повышения настроения зимой
Фото из открытых источников
Врачи рассказали о четырех продуктах в зимнее время, которые помогут справиться с хандрой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Медики объяснили, что некоторые люди испытывают в холодный сезон сезонное аффективное расстройство (САР), которое приводит к депрессии, апатии, усталости, нарушению когнитивных функций, ожирению. Расстройство появляется из-за ряда факторов, таких как недостаток витамина D, падение уровня серотонина и изменение уровня мелатонина. Чаще им страдают женщины. "Симптомы обычно возникают в осенние и зимние месяцы, когда меньше солнечного света, и обычно улучшаются с приходом весны", - перечислили в Американской психиатрической ассоциации. Самыми сложными месяцами для пациентов специалисты считают январь и февраль.

Таким людям нужно ходить к психологу, использовать антидепрессанты. Врач назвала секрет повышения настроения с помощью еды. Диетолог Джулиана Тамайо (Juliana Tamayo) рекомендует есть обогащенные злаки. "Большинство злаков богаты клетчаткой, витамином B12 и фолиевой кислотой. Это три основных питательных вещества для борьбы с симптомами депрессии", - подчеркнула она. Врач напомнила, что витамин B12 является важным для психического здоровья, поэтому часто у людей с его дефицитом развиваются анемия и вялость. С другой стороны, фолиевая кислота участвует в регенерации и создании новых клеток, что помогает телу чувствовать себя здоровым и молодым.

Врач посоветовала есть рыбу. "Употребление нежирных белков может помочь облегчить симптомы "зимней хандры", потому что это источник белка, который не вызывает расстройства желудка или воспаления", - объяснил диетолог. Ее коллега Сьюзан Келли (Susan Kelly) призывает употреблять тофу. "Темный какао-шоколад может помочь облегчить симптомы депрессии", - отметила Тамайо. "Исследования показывают, что в темном шоколаде много магния, который является важным минералом, играющим роль в облегчении симптомов депрессии", - подчеркнула она.


Источник: Tengrinews.kz
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