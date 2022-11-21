В Тупкарагне прошёл открытый региональный турнир по дзюдо

В церемонии открытия турнира приняла участие руководитель Тупкараганского районного отдела внутренней политики, развития языков, культуры и спорта Шолпан Нургалиева, которая пожелала успехов юным спортсменам.- Мы видим так много ребят, интересующихся спортом, уверена, что спорт приобретёт массовый характер, молодёжь перейдёт к здоровому образу жизни. Мы видим масштабное развитие дзюдо в нашем районе благодаря достижениям наших спортсменов, выступающих на различных соревнованиях. Желаем удачи всем ребятам, участвующим в сегодняшнем соревновании. Благодарим также организаторов, - сказала Шолпан Нургалиева.На церемонии открытия также выступили аким города Форт-Шевченко Бауыржан Молдабеков, ветеран спорта Куанткан Тулегенов. В ходе мероприятия ряд граждан, внёсших вклад в развитие дзюдо, были награждены благодарственными письмами от имени акима района.В турнире приняли участие более 500 юных дзюдоистов из Мангистауской и Атырауской областей в 23 весовых категориях.Отметим, данный турнир проводится уже в третий раз. В то время как первый турнир был организован гражданами города Форт-Шевченко 1983 года рождения, второй турнир был организован гражданами 1981 года рождения.Граждане страны 1982 года рождения, которые организовали очередной третий турнир, дали следующую очередь выпускникам 1980 года рождения. Организаторы турнира отмечают, что эстафета будет продолжаться.