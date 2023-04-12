«Ждать работу в нефтянке не было смысла»: история помогающего людям жанаозенского массажиста

Людмила Башкенова - инвалид 1 группы. Невзирая на это, массажист протянула руку помощи тем, кто в ней нуждается.У Людмилы много историй, как ее работа помогла человеку буквально встать на ноги.- Какой бы ни была работа, я всегда делаю это искренне, и развиваю свою профессию. Я не жалею помощи тем, кто находится в стрессе, в негативном состоянии, чувствует упадок сил. С помощью массажа я пробуждаю в людях веру в свои силы. Главная моя задача – помочь как можно большему количеству людей, - говорит Людмила Башкенова.Женщина рассказала, что до болезни она планировала искать работу в нефтяной отрасли, но поняла, что это не ее мечта.- Можно считать, что работа «в нефтянке» - мечта каждого жителя Жанаозена. Но многим уже давно известно, что, во-первых, в эту отрасль кого-попало не берут, во-вторых, нефтяная отрасль подходит не всем. В моем случае лишь проблемы со здоровьем дали мне понять, что я мечтаю работать с людьми, приносить реальную пользу обществу. Работу найти можно всегда и везде, при этом неважно, на кого ты учился и являешься ли инвалидом. Главное – иметь желание и не думать стереотипами, - добавила жительница Жанаозена.Прежде чем стать массажистом, Людмила занималась рукоделием. Вязала и продавала самые разные наряды для малышей. Не уставая трудиться, она всегда придерживалась позиции, что вкусен хлеб, добытый трудом и потом.