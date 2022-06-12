Предупрежден – значит вооружен: разрушаем легенды мошенников

По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет число зарегистрированных интернет-мошенничеств в Казахстане выросло более чем в десять раз: с 2 тыс. в 2017 году до 21 тыс. в 2021 году. Наиболее распространены мошеннические схемы в Сети, совершенные под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, хищение средств с банковских счетов, в связи с утечкой персональных данных граждан, и другие. Также активизировались и телефонные мошенники.В последнее время на просторах интернета активно распространяются ссылки на сайты якобы казахстанских банков, телекоммуникационных, нефтегазовых и медедобывающих компаний с манящими заголовками: «Инвестируйте сегодня 70 000 тенге и получайте еженедельно 150 000 тенге», «Дополнительный доход для жителей Казахстана, инвестируй и зарабатывай от 600 000 тенге», «Выгодные акции компаний для жителей Казахстана, 8 из 10 пользователей накопили на недвижимость за 4 месяца работы с данным алгоритмом работы….» и другие. Мошенники используют имена и фото известных блогеров, селебрити, прикрываясь брендами успешных казахстанских предприятий из разных секторов экономики для того, чтобы привлечь население и завоевать их доверие.Наибольшая активность мошенников наблюдается в социальных сетях, где распространяются посты и размещаются ссылки на фейковые сайты с рекламой. Цель подобных сайтов – заманить максимальное количество людей, которые хотят быстро и много заработать с помощью различных инвестиционных инструментов. Злоумышленники создают имитацию инвестиционной деятельности, предоставляя потенциальным клиентам нарисованные отчеты и графики. Но в итоге, заполучив средства вкладчиков, исчезают, а горе-инвесторы остаются не только без обещанного дохода, но и без своего стартового капитала.Также мошенники для получения доступа к счетам клиентов банков идут на различные ухищрения, к примеру, создают опросники на фишинговых сайтах, а в качестве награды за прохождение онлайн-анкетирования предлагают денежные призы. Вопросы на фишинговом сайте, как правило, легкие. Некоторые заголовки сопровождаются интригующими видео, для просмотра которых нужно установить на свой гаджет специальное приложение. Конечно же, на сайте указывается ссылка на данный софт. Если вы скачаете его, то автоматически установите на своем компьютере или смартфоне вредоносное программное обеспечение, которое может выкрасть ваши данные и передать их мошенникам.На фишинговом сайте также сохраняется ваш IP-адрес – это уникальный сетевой адрес вашего устройства и узла сети. Мошенники, используя IP-адрес, могут легко вычислить, в какой стране вы находитесь, в каком городе проживаете, кто ваш провайдер, и если смогут взломать его систему, то также способны подобрать логины и пароли к вашим электронным кошелькам, мобильным банковским приложениям, социальным сетям, электронной почте.То есть злоумышленники смогут отслеживать ваши действия в интернете, чтобы добыть как можно больше информации о вас. Кроме того, с помощью внешнего IP-адреса квалифицированные киберпреступники могут подключиться к вашему гаджету из интернета либо изменить настройки вашего онлайн-доступа, подменяя некоторые сайты, которые вы часто посещаете.Если вы введете на фишинговой страничке, к примеру, свой мобильный номер, то в дальнейшем этой информацией могут легко воспользоваться телефонные мошенники.В случае, если вы открыли ссылку и перешли на фишинговый сайт, предлагающий пройти платный опрос, или на котором проходит розыгрыш призов или иная заманчивая акция, то лучше воздержаться от участия. Для проверки достоверности информации посетите официальный сайт организации, от лица которого предлагаются деньги. Но набирать адрес сайта лучше вручную. Фишинговую же страничку лучше побыстрее закрыть, очистить кэш и обратиться к своему интернет-провайдеру, попросив его изменить ваш IP-адрес. И обязательно обновите антивирусную программу на своем гаджете.Маркетологи известных компаний часто используют программу лояльности в коммуникациях и проводят опросы среди клиентов для оценки эффективности своих продуктов и услуг. Эта услуга заинтересовала также финансовых мошенников.Далее мошенники просят скинуть ссылку 20 друзьям, родственникам или пяти группам в соцсетях и мессенджерах, аргументируя тем, что за каждую рассылку вам будут представляться дополнительные баллы. Таким образом аферисты выуживают ваши данные для последующего использования, к примеру, для передачи телефонным мошенникам.По итогам опроса организаторы определят вас, как лучшего, и для трудоустройства попросят направить ваши контактные данные (домашний адрес, номер мобильного телефона, почту), а для перечисления «денежного приза» полные реквизиты банковской карты, вместе со сроком действия и трехзначным кодом на обороте «пластика».Обычно на такие уловки часто попадаются любители конкурсов, розыгрышей из числа школьников, молодежи, домохозяек. Доверчивые граждане передают мошенникам не только свои персональные данные, но и близких людей.После получения ваших персональных данных, в том числе контактной информации, подключаются уже телефонные мошенники.Самая распространенная схема телефонного мошенничества – звонки от сотрудников или операторов колл-центров банков и других финансовых организаций. Злоумышленники, как правило, для обзвона используют такие программные обеспечения, как SIP-телефонию, которая позволяет дублировать абонентские номера казахстанских финансовых институтов.При разговоре лжесотрудники банков пытаются предупредить вас о якобы сомнительной попытке списания средств с вашей карты или используют «легенду» про оформление мошенниками кредитов на ваше имя. Для пресечения их действий вам необходимо срочно перечислить все денежные средства на текущем счету на резервный или страховой счет. Мошенники могут даже предложить свои услуги по удаленному подключению к вашему гаджету для быстрого решения вопроса.Для срочного решения вопроса, пока не оформлено заявление, вам необходимо перечислить «n-ную сумму» на определенный счет. С одной стороны, достаточно внушительная сумма, чтобы произвести впечатление, с другой — не такая уж и неподъемная, чтобы ее нельзя было бы быстро заплатить. В основном жертвами такого рода обмана становятся пожилые люди, готовые отдать все свои деньги, только бы выручить близкого человека. Дополнительным стрессовым фактором обычно является недоступность абонента для звонков – мошенники умудряются узнать и это.Злоумышленники хорошо знакомы с психологией людей: говорят быстро и уверенно, используя профессиональные термины, иногда давят, торопят принять решение, угрожают, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного офиса или отделения полиции, и другое.Если вам позвонили якобы с правоохранительных органов, то ни в коем случае не паникуйте. Спросите, в каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый, какую статью ему вменяют, когда было совершено деяние, предоставлена ли помощь адвоката и как с ним связаться. Также следует сделать самостоятельный звонок на горячую линию организации, от имени которой вам позвонили: банка, МВД РК и районного отделения полиции.