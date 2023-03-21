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Опубликовано: Сегодня, 10:19

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Исполнилось 50 лет со дня основания Мангистауской области

Уважаемые Мангистаусцы! Исполняется 50 лет со дня основания Мангистауской области. Эта юбилейная дата совпала со светлым праздником Наурыз.

фото из открытых источников
Если заглянуть в историю, то стоит напомнить, что Мангистауская область была образована 20 марта 1973 года в составе Казахской Советской Социалистической Республики.

У любого региона есть своя история, которая берет начало в людях, основавших его.

Нужно отдать дань уважения представителям старшего поколения, которые через всю жизнь пронесли свою горячую любовь к малой родине. И сейчас новые поколения сохраняют верность традициям, стремятся сделать область лучше и краше. У нас впереди много работы, направленной на увеличение экономического потенциала, решение социальных вопросов, повышения качества жизни.

Сегодня, по истечению 50 лет, Мангистауская область обладает уникальным историко-культурным ресурсом и туристским потенциалом.

Мангистауская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов страны. Порядка 10 предприятий имеют международное значение и являются лидерами в своих отраслях.

Мангистау - идеальный мир для духовного обогащения. Наш край не просто так называют святым - здесь находятся 362 святых аулие, поклониться которым в наш регион приезжают паломники из разных стран мира.

Активное развитие получает и инфраструктура региона, которая является значимой для всей нашей страны.

Если совершить туристическую поездку по Мангистау, потребуется огромное количество времени, чтобы увидеть все то, что может показать наш край. Чтобы познать весь колорит и самобытность нашего региона, не хватит одной поездки. Сюда нужно возвращаться из раза в раз.

Также стоит отметить, что инвестиционная привлекательность Мангистау с каждым годом растет. Совместно с нашими иностранными партнерами мы реализовываем экономически важные проекты.

Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, наша стратегическая цель – усилить лидирующую роль в Центральной Азии и укрепить свои позиции в мировой экономике.

Для дальнейшего привлечения прямых инвестиций и развития нашего региона важно, чтобы государство работало совместно с гражданским обществом.

Уважаемые земляки!

Мы по праву гордимся своим краем: его удивительной природой, богатой историей, многонациональным добрососедством, глубокими культурными традициями.

Важно ценить мощный экономический и социальный потенциал, созданный предыдущими поколениями, и ежедневно приумножать его. Беречь природные богатства для будущих поколений.

Здоровья вам, дорогие земляки, счастья, взаимопонимания и успешной работы на благо нашего региона.

С наилучшими пожеланиями, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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